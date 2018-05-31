停車場遇見「超誠實繳費機」　網笑：吃了誠實豆沙包？

一名女網友去逛羅東夜市，並把車停在附近的停車場裡。逛完夜市準備開車離去時，他們拿了百元鈔給機器繳交停車費，但因為機器零錢不夠無法找零，同時也在發票上註明「實欠 30 元」。沒想到當網友向停車場管理員反應時對方竟想不認帳，讓她感慨「要好好檢查發票，不然瘦了我們的荷包便宜了無良商人」

女網友 28 日在臉書「爆料公社」 PO 文，表示開車到羅東夜市玩，並把車停在附近的停車場。等到要離場時拿了百元鈔票給繳費機找錢，結果繳費機零錢不夠，找零應是 40 元，但只找給了原 PO 10 元，並在發票上明確寫著｢實欠 30 元｣。

原 PO 碰到這種情況立刻向停車場管理人員反應，「他先是說沒法證明我們少找了 30 元，後來我們叫他看發票，他才不甘願的從收銀機拿出 30 元扔在桌上，還瞬間搶走桌上的發票！」原 PO 認為發票是他們的消費證明，但管理員卻說給了錢就要把發票收走，也不願讓原 PO 拍照留證。直到原 PO 堅持要報警才歸還發票。

原 PO 透露，當時也有很多車主在後面排隊，也都是要反應機器沒找錢或是少找錢，提醒其他網友「大家要快點檢查自己的發票！不然每個人都被 A 個幾十元，瘦了我們的荷包便宜了無良商人。」

這種無良行徑也引起網友批評，留言「爛透只是人，不是機器」、「太扯了！還有這樣的？管理真差」；不過也有網友重點都放在這台「超誠實機器」上，開玩笑說「吃了誠實豆沙包？」、「發票上有實欠是什麼鬼啦」、「誠實的發票」、「發票比人誠實」