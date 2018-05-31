NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈英倫戀愛教主嗆聲成名　9月來台偶像主唱喝酒麻痺　五月天救了他！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

停車場遇見「超誠實繳費機」　網笑：吃了誠實豆沙包？

生活中心／台北報導2018/05/31 15:42
▲超誠實的繳費機開立的發票，上面寫著「實欠 30 元」。（圖／翻攝自「爆料公社」）
▲超誠實的繳費機開立的發票，上面寫著「實欠 30 元」。（圖／翻攝自「爆料公社」）

一名女網友去逛羅東夜市，並把車停在附近的停車場裡。逛完夜市準備開車離去時，他們拿了百元鈔給機器繳交停車費，但因為機器零錢不夠無法找零，同時也在發票上註明「實欠 30 元」。沒想到當網友向停車場管理員反應時對方竟想不認帳，讓她感慨「要好好檢查發票，不然瘦了我們的荷包便宜了無良商人」


▲網友逛羅東夜市，結果卻遇到停車場管理人員想耍賴不找零。（圖／NOWnews資料照）

女網友 28 日在臉書「爆料公社」 PO 文，表示開車到羅東夜市玩，並把車停在附近的停車場。等到要離場時拿了百元鈔票給繳費機找錢，結果繳費機零錢不夠，找零應是 40 元，但只找給了原 PO 10 元，並在發票上明確寫著｢實欠 30 元｣。

原 PO 碰到這種情況立刻向停車場管理人員反應，「他先是說沒法證明我們少找了 30 元，後來我們叫他看發票，他才不甘願的從收銀機拿出 30 元扔在桌上，還瞬間搶走桌上的發票！」原 PO 認為發票是他們的消費證明，但管理員卻說給了錢就要把發票收走，也不願讓原 PO 拍照留證。直到原 PO 堅持要報警才歸還發票。

原 PO 透露，當時也有很多車主在後面排隊，也都是要反應機器沒找錢或是少找錢，提醒其他網友「大家要快點檢查自己的發票！不然每個人都被 A 個幾十元，瘦了我們的荷包便宜了無良商人。」

這種無良行徑也引起網友批評，留言「爛透只是人，不是機器」、「太扯了！還有這樣的？管理真差」；不過也有網友重點都放在這台「超誠實機器」上，開玩笑說「吃了誠實豆沙包？」、「發票上有實欠是什麼鬼啦」、「誠實的發票」、「發票比人誠實」

關鍵字羅東夜市誠實豆沙包停車場發票爆料公社
渣男偷吃高中妹　4部性愛片全外流沒水準！阿伯機捷脫鞋腳放對面座椅

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan