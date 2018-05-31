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娛樂

英倫戀愛教主比中指嗆聲成名　9月空降TICC

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/31 16:20
▲杜娃黎波被喻為新世代的戀愛教主。（圖／Live Nation Taiwan提供 , 2018.05.31）
▲杜娃黎波被喻為新世代的戀愛教主。（圖／Live Nation Taiwan提供 , 2018.05.31）

以〈New Rules〉一曲被全球少女奉為「新世代戀愛教主」的高顏值混血女聲－杜娃黎波（Dua Lipa），在2018年全英音樂獎上一舉拿下最佳英國女歌手、突破性藝人，以新人之姿風光成為最大贏家，還受邀至美國告示牌頒獎典禮、UEFA歐洲冠軍聯賽等大型活動擔任表演嘉賓。而她將於今年9月19首度來台舉辦演唱會。

因父親搖滾歌手的身分，杜娃黎波自小接觸各種音樂，14歲即立志成為一名歌手，開始翻唱包括克莉絲汀等歌手的作品，上傳至網路平台。為了圓夢，她一邊在餐廳、酒吧、夜店打工，一邊持續創作並上傳作品，因充滿異國風情的吸睛外表而迅速被模特兒公司發掘，最後終於在 2015 年簽入華納音樂，正式開始籌備個人專輯。


▲杜娃黎波為了圓夢，她一邊在餐廳、酒吧、夜店打工，一邊持續創作並上傳作品，最後終於如願以償。（圖／Live Nation Taiwan提供 , 2018.05.31）

2017年發行首張同名專輯，其中收錄的〈New Rules〉奪下英國金榜冠軍，成為繼愛黛兒之後睽違兩年的冠軍女歌手，教導女生如何遠離爛男人、不要在感情中迷失自我的歌詞， 與極具創意的MV劇情，使她被少女們奉為新生代戀愛教主、時尚新指標，MV點閱次數衝破12億，在各國引發模仿潮，性感旋風席捲全球。〈IDGAF〉一曲更是展現女力最高等級，還曾在演唱會上搭配歌詞，要全場女生一起舉起中指，向壞男孩宣示。

經常以超迷你短上衣搭配西裝寬褲登台的杜娃黎波，性感帥氣的舞台風格，不只男女通殺，連酷玩樂團、火星人布魯諾都無法抵擋，紛紛指名要她做為世界巡演的暖場嘉賓。

Dua Lipa Live in Taipei 杜娃黎波2018台北演唱會將於9月19日於台北國際會議中心登場，門票於6月22日開賣，詳請請上Live Nation Taiwan官網查詢。


▲杜娃黎波將於9月來台舉辦演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供 , 2018.05.31）

關鍵字杜娃黎波
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