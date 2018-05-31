英倫戀愛教主比中指嗆聲成名　9月空降TICC

以〈New Rules〉一曲被全球少女奉為「新世代戀愛教主」的高顏值混血女聲－杜娃黎波（Dua Lipa），在2018年全英音樂獎上一舉拿下最佳英國女歌手、突破性藝人，以新人之姿風光成為最大贏家，還受邀至美國告示牌頒獎典禮、UEFA歐洲冠軍聯賽等大型活動擔任表演嘉賓。而她將於今年9月19首度來台舉辦演唱會。

因父親搖滾歌手的身分，杜娃黎波自小接觸各種音樂，14歲即立志成為一名歌手，開始翻唱包括克莉絲汀等歌手的作品，上傳至網路平台。為了圓夢，她一邊在餐廳、酒吧、夜店打工，一邊持續創作並上傳作品，因充滿異國風情的吸睛外表而迅速被模特兒公司發掘，最後終於在 2015 年簽入華納音樂，正式開始籌備個人專輯。