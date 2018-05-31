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地方萬花筒》影／甜如蜜般的蜜囊　有瓜中蜂蜜美稱

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/31 23:22
▲青年農民周家鵬、周家慶兄弟檔，在花壇鄉採用隧道溫室栽種哈密瓜，香甜多汁的果肉讓人禁不起誘惑，鄉長李成濟說是果中驚喜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）
▲青年農民周家鵬、周家慶兄弟檔，在花壇鄉採用隧道溫室栽種哈密瓜，香甜多汁的果肉讓人禁不起誘惑，鄉長李成濟說是果中驚喜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

香氣濃郁、多汁味甜肉質軟嫩的天蜜哈密瓜正進入盛產期，青年農民周家鵬、周家慶兄弟檔，在花壇鄉栽種哈密瓜採用隧道溫室栽培，並堅持一條藤蔓只留下二顆果實，讓養份集中，果實品質可以更好更穩定，不使用除草劑，減藥栽培所孕育出來的哈密瓜，果肉質地非常細緻、每一顆出貨的哈蜜瓜都是最高品質！


▲青年農民周家鵬、周家慶兄弟檔，在花壇鄉採用隧道溫室栽種哈密瓜，香甜多汁的果肉讓人禁不起誘惑，鄉長李成濟說是果中驚喜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

七年級生的花壇鄉民周家鵬、周家慶兄弟倆人，利用自家農田栽種天蜜哈密瓜，目前正進入採收期，鄉長李成濟31日特別前往哈密瓜田為周家鵬倆兄弟所栽種的天蜜哈密瓜促銷，果實所散發出濃郁的蜂蜜香氣，叫人大口咬下，香甜的果肉多汁肥厚，吃起來甜而不膩。


▲青年農民周家鵬、周家慶兄弟檔，在花壇鄉採用隧道溫室栽種哈密瓜，香甜多汁的果肉讓人禁不起誘惑，鄉長李成濟說是果中驚喜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

周家鵬指出，他的父親把自家農地傳交給他與弟弟周家慶，他們一年多前由專家技術指導，栽種國內罕見的「天蜜哈密瓜」，這種哈密瓜有「瓜中蜂蜜」美稱，成熟瓜體裡面有著甜如蜜般的蜜囊，果香迷人，果肉入口即化，是水果饕客的最愛。


▲青年農民周家鵬、周家慶兄弟檔，在花壇鄉採用隧道溫室栽種哈密瓜，香甜多汁的果肉讓人禁不起誘惑，鄉長李成濟說是果中驚喜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

周家慶說，天蜜哈密瓜不易照顧，稍有不慎即易得白粉病，他們成功種出天蜜哈密瓜，今年適逢採收期，每顆果皮網紋細密，果肉有白色與蜂蜜色，肉厚多、質柔細多汁，甜度高達十七度，且富含蜂蜜香氣。


▲青年農民周家鵬、周家慶兄弟檔，在花壇鄉採用隧道溫室栽種哈密瓜，香甜多汁的果肉讓人禁不起誘惑，鄉長李成濟說是果中驚喜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

鄉長李成濟表示，天密哈密瓜有瓜中蜂蜜美稱，成熟瓜體裡面有著甜如蜜般的蜜囊，果香迷人果肉細綿入口即化，是鍾愛水果饕客的最愛，更受喜好美容養顏的婦女稱之為肌膚補水的聖品。


▲青年農民周家鵬、周家慶兄弟檔，在花壇鄉採用隧道溫室栽種哈密瓜，香甜多汁的果肉讓人禁不起誘惑，鄉長李成濟說是果中驚喜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

李成濟說，花壇境內竟有在市面上消失已久的天蜜品種哈密瓜，周家鵬、周家慶兄弟願意返鄉頂著烈日下田耕作，還成功種出高經濟價值的天蜜哈密瓜，栽培技術高超，值得青年農民學習。


▲青年農民周家鵬、周家慶兄弟檔，在花壇鄉採用隧道溫室栽種哈密瓜，香甜多汁的果肉讓人禁不起誘惑，鄉長李成濟說是果中驚喜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

周家鵬表示，種哈密瓜和養小孩一樣，要細心拉拔，小小芽才能長成又大又圓、天蜜哈密瓜外皮有網紋，每顆重約2～3公斤；果肉呈淡橙色、厚實、具淡淡的清香，甜脆多汁，甜度約為15～16度，最甜的可達19度，是難得具有高甜度且口感爽脆的食用瓜果，可謂瓜果中的極品。

關鍵字哈密瓜天蜜哈密瓜隧道蜂蜜香氣瓜中蜂蜜
拒當香菸奴隸　大聲向菸說「不」

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