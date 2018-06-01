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張忠謀退休／經長感佩企業家精神　不論藍綠皆是重要顧問

記者彭夢竺／台北報導2018/06/01 10:03
▲台積電董事長張忠謀即將退休，經濟部長沈榮津回憶過去與他的接觸，對於張忠謀的勇於建言感到敬佩，並說「他一直是我很敬重的企業家。」（圖／記者林調遜攝）
▲台積電董事長張忠謀即將退休，經濟部長沈榮津回憶過去與他的接觸，對於張忠謀的勇於建言感到敬佩，並說「他一直是我很敬重的企業家。」（圖／記者林調遜攝）

穩坐全球第三大半導體廠的台積電，創辦人張忠謀幾乎等於台積電代名詞，今（2018）年6月5日股東會後，他將正式卸下董座位置，而他的企業家精神尤其令人感佩。經濟部長沈榮津接受《NOWnews今日新聞》專訪時說：「張忠謀董事長一直是我很敬重的企業家。」對於他「終身學習的人生觀」印象深刻；經濟部工業局長呂正華也提到，幾次接觸張忠謀，對於他長遠的看法與布局策略感到佩服，希望他退休後的生活平安、快樂。

談起張忠謀對於台灣的重要貢獻，沈榮津提到，過去半導體產業從設計、製造、封裝、測試到銷售，都是屬於一手包辦的垂直整合型IDM公司，張忠謀創立了台積電後，不僅創造半導體產業新的經營模式，也改變了全球半導體產業的生態，更突破少數大廠壟斷的局面。

沈榮津指出，張忠謀奠定了台灣自有技術的基礎，台積電決定自行研發的決策，使得技術不再受制於人之外，也造就了台灣半導體產業在全球占有領先地位，並帶動了國內IC設計、封裝、測試產業的蓬勃發展，在北部的新竹、中部的台中、南部的台南跟高雄，形成堅實的IC產業聚落。

而成立30年的台積電，也從沒沒無聞只有100多個員工，到現在超過4.7萬名員工，總市值突破2000億美元大關，超越IBM、英特爾等國際大廠，也讓世界看見台灣。張忠謀在業界地位無人能敵，更是政府做政策決定時最重要的顧問，不論藍綠官員，在他面前都得敬畏三分。


▲經濟部長沈榮津接受《NOWnews今日新聞》專訪，聊聊即將退休的台積電董事長張忠謀。（圖／記者林調遜攝）

而沈榮津回憶過去與張忠謀的接觸，對他勇於建言感到非常敬佩。沈榮津表示，對於台灣半導體產業的發展，張忠謀總是會提供很多寶貴的意見給政府參考，他長期擔任行政院的科技顧問，每次的建言政府都高度的重視。2016年時，張忠謀呼籲政府除了5+2產業創新計畫以外，應該也要重視半導體，獲得政府的回應，以新增的預算規畫，提出整體半導體產業的推動方案。

除了積極對政府建言之外，沈榮津對於他「終身學習的人生觀」也印象深刻。他回憶：「張忠謀曾說過，人生的學習，95%是從畢業後才開始。」張認為學習不是為了學位，而是應該以工作為目的，以張自己為例，本身是學機械工程，但後來進入半導體產業，「這是透過不斷的學習、累積新的知識，才有今天的成就」。

對於即將退休的張忠謀，沈榮津說：「張忠謀董事長是我很敬重的企業家，尤其台積電是領導的企業，相當守法，像是赴大陸投資，一切按照政府的規定。」工業局長呂正華也表示，幾次接觸張忠謀，對於他長遠的看法與布局策略感到敬佩，「讓我多少學習到企業的經營方法，很感謝他對台灣產業的努力，希望他退休後的生活平安、快樂。」

關鍵字台積電張忠謀經濟部沈榮津工業局呂正華退休
憂貿易戰美元跌　台幣續升在2字頭

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