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真的看不下去了！　華航工會推桃園市長參選人

記者李春台／桃園報導2018/06/01 08:46
▲桃園市長選戰出現第三種選擇，華航企業工會推出朱梅雪應戰。（圖／翻攝華航企業工會臉書 , 2018.06.01）
▲桃園市長選戰出現第三種選擇，華航企業工會推出朱梅雪應戰。（圖／翻攝華航企業工會臉書 , 2018.06.01）

桃園市長選戰逐漸升溫，但可別以為選擇非藍即綠。昨(31)日華航企業工會的臉書粉絲頁上貼出一則「藍綠無能搞惡鬥，勞工公民站出來」華航工會通過參選2018桃園市長的聲明稿，正式推出工會秘書長朱梅雪投入年底桃園市長選戰。

聲明稿中提到，「今天(31)中華航空企業工會於第10屆第2次會員代表大會，以82%的支持度通過決議由工會秘書長朱梅雪代表參選2018年桃園市長。」文中強調，傳統政治非藍即綠，沒有資源也沒有光鮮外表的弱勢勞工要打這場選戰將會異常的艱辛。因為國民黨的惡政與錯誤體制，民進黨仍舊繼續沿用來打壓人民，因此兩黨都是統治者，彼此的衝突只是政治惡鬥，勞工公民都是受害者。

聲明稿中指出，在這座島嶼上的勞工朋友們過著長工時、低薪、無力購屋、不敢規劃養育下一代，各業受雇者甚至隨時冒著生命危險，只求能存活的薪資。桃園市不但是國家門戶，是台灣未來重要的發展區域，總人口數217萬人，勞動力（15-64歲）人口高達總人口7成。然而，這近150萬的勞工人口背負著低薪過勞的命運，這217萬人的生活沒有實質前進，就是我們今天毅然決定推出朱梅雪投入選戰的初衷。

工會指出，光是這四年的桃園，公車司機疲累過勞、消防員火場殉職、移工在危險宿舍被燒死、社工人員超時加班，這不只是勞動問題，每個事件都可能危害所有桃園市民的安全與權益。這兩年的時間，中華航空企業工會不是沒有試過在體制內爭取勞工權益，我們經由會員投票，讓工會由更具有勞工意識的改革派幹部執政。


▲聲明稿中提到，朱梅雪也是兩個孩子的父親，是每天會去黃昏市場買菜的丈夫，是居住於桃園30年的在地人，對桃園以及這片土地上的人民有深入的瞭解與無比的愛。（圖／翻攝華航企業工會臉書 , 2018.06.01）

聲明稿中也感性介紹了朱梅雪，說朱是一名機場工人，也是一名從事工運10年的工會幹部，從國民黨執政時期，從華航工會理事長還是國民黨中常委的時候就開始爭取勞工權益，在民進黨執政時期繼續被打壓、被整個國家體制打壓。同時，朱梅雪也是兩個孩子的父親，是每天會去黃昏市場買菜的丈夫，是居住於桃園30年的在地人，對桃園以及這片土地上的人民有深入的瞭解與無比的愛。

聲明稿最後提到，勞工參選，從來不是一件容易的事情，但是今天以後，我們如同當初背上改革華航體制的期待，就必定不負所托，將來不只要把航空業勞工的聲音傳送出去，更會走進桃園13區的大街小巷裡，爭取廣大各行各業桃園人的支持。從工作條件、居住品質、托育政策等對基層勞工和公民生活影響至為相關的各個面向，提出我們的訴求。曾經，國民黨時代華航資方的打壓讓我們投入工運改革；今天，民進黨執政體制的鎮壓，讓我們決定投入政治改革。

關鍵字華航企業工會桃園市長選戰朱梅雪
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