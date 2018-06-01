與新北市府遙遙相望　蘇貞昌競選辦公室今日入厝

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日正式的啟用，包括前行政院長游錫堃、民進黨選對會召集人林錫耀及民代都應邀到場；蘇貞昌表示，雖然不是豪華的辦公室，但主要是給同仁有個工作的地方，也希望選舉能夠順利。

針對競選辦公室的地點曝光，蘇貞昌認為，辦公室的地點本來就是會讓大家知道，同時為了讓媒體朋友採訪、工作上的方便，也在競選辦公室內規劃一處的媒體區及會議室；不過礙於競選辦公室剛進駐、仍在整理的階段，所以暫時不對外開放，未來還是會請大家來競選辦公室關心與指教。

蘇貞昌競選辦公室的班底以超越基金會為主，競選辦公室位於新板特區麗寶百貨商場的7樓，與新北市政府行政大樓僅一路之隔、遙遙相望；此外，游錫堃擔任競選總部榮譽主委、總幹事林錫耀、執行總幹事為立委吳秉叡，新北市的9位區域立委擔任副主委兼各選區的督導。