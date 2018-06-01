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與新北市府遙遙相望　蘇貞昌競選辦公室今日入厝

記者陳志仁／新北報導2018/06/01 12:05
▲民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日入厝，蘇貞昌夫人詹秀齡、立委蘇巧慧（大女兒）、多媒體設計師蘇巧純（三女兒）也都出席。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日入厝，蘇貞昌夫人詹秀齡、立委蘇巧慧（大女兒）、多媒體設計師蘇巧純（三女兒）也都出席。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日正式的啟用，包括前行政院長游錫堃、民進黨選對會召集人林錫耀及民代都應邀到場；蘇貞昌表示，雖然不是豪華的辦公室，但主要是給同仁有個工作的地方，也希望選舉能夠順利。

針對競選辦公室的地點曝光，蘇貞昌認為，辦公室的地點本來就是會讓大家知道，同時為了讓媒體朋友採訪、工作上的方便，也在競選辦公室內規劃一處的媒體區及會議室；不過礙於競選辦公室剛進駐、仍在整理的階段，所以暫時不對外開放，未來還是會請大家來競選辦公室關心與指教。

蘇貞昌競選辦公室的班底以超越基金會為主，競選辦公室位於新板特區麗寶百貨商場的7樓，與新北市政府行政大樓僅一路之隔、遙遙相望；此外，游錫堃擔任競選總部榮譽主委、總幹事林錫耀、執行總幹事為立委吳秉叡，新北市的9位區域立委擔任副主委兼各選區的督導。

競選辦公室下設文宣群、行政群及組織群，行政群由長期擔任蘇貞昌辦公室主任的黃桓娥為主；組織群由立委張宏陸、前台北縣議員呂世喜、前民進黨新北市黨部執行長吳亞蓁、翁武德等老北縣人負責；另張基長、廖志堅、李厚慶及蔡憲浩等人，因礙於現職無法進駐，將扮演幕後「獻策」的工作

多媒體設計師的三女兒蘇巧純擔任文宣群的總監，文宣群內設置文宣活動部、新聞與情部及政策部，由翁世豪操刀文宣、網路的操作，「島國前進」成員之一、蘇巧慧辦公室助理的黃韋鈞及媒體出身的陳螢萱、李佩珊、楊湘琳，負責新聞輿情、媒體聯繫的事宜；政策部則由黃致達、李懷仁、林峰生擔綱。

▲多媒體設計師的三女兒蘇巧純擔任文宣群的總監。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.01）

關鍵字蘇貞昌游錫堃民進黨選對會召集人林錫耀蘇巧純麗寶百貨商場
兒童守護超人　微電影捍衛兒童權利

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