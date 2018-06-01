新鮮人最愛頭家　張忠謀連5冠　郭台銘、嚴凱泰上榜

根據yes123求職網的調查顯示，今年有高達9成7的企業表示，「有意願」聘僱應屆畢業或剛退伍的新鮮人，相較於去年的95.7%，以及前年的93.9%，「僱用意願」創下2008年以來的新高。且針對新鮮人，企業最在乎的是(可複選)「責任感」(60.2%)、「學習意願」(56.8%)、「抗壓性」(49.2%)，以及「穩定度」(47.5%)、「解決問題的能力」(39.3%)。其餘條件還有「團隊合作精神」(36.5%)、「專業技能」(32.2%)、「打工或實習經驗」(20.3%)，以及「證照、證書」(15.6%)、「學歷」(14.3%)。

畢業季來臨，有人力銀行業者針對「畢業季新人招募與求職早鳥族」調查，今（1）日結果出爐。今年有高達97%的企業表示，「有意願」聘僱應屆畢業或剛退伍的新鮮人，創下2008年以來的新高。而新鮮人心中的「夢幻老闆」，前3名為台積電董事長張忠謀、鴻海董事長郭台銘與裕隆集團董事長嚴凱泰，其中張忠謀已連續第5年獲得「新鮮人最愛頭家」的冠軍。

在薪資水準部分，調查發現，企業對今年畢業、擁有學士學歷的新鮮人，平均願意提供的起薪是28,194元，創下2008年以來新高，較去年多了1,575元，增加5.9%的幅度。且出身「台大、政大、清華、交大、成大、台科大、北科大」這些學校，企業願意給的起薪變成29,533元，較去年多了1,723元，等於增加6.2%，創5年以來新高，且比一般學士高出1,339元，換算下來，「台政清交成與雙科」的背景，讓新鮮人起薪又增加了五趴(4.7%)左右。

最後在新鮮人心中的「夢幻老闆」，在可複選狀況下，位居排行榜前5名，分別為「台積電董事長 張忠謀」(43.3%)、「鴻海董事長 郭台銘」(38.7%)、「裕隆集團董事長 嚴凱泰」(36.1%)，以及「華碩董事長 施崇棠」(33.4%)、「誠品生活董事長 吳旻潔」(29.4%)。值得注意的是，即將交棒的張忠謀，已連續第5年獲得「新鮮人最愛頭家」的冠軍。

其餘6到10名部分，則分別是「奇美集團創辦人 許文龍」(27.2%)、「王品集團創辦人 戴勝益」(22.2%)、「富邦金控董事長 蔡明興」(20.3%)，以及「捷安特(巨大)創辦人 劉金標」(18.6%)、「宏碁集團創辦人 施振榮」(17.2%)。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，新鮮人在求職過程中，要堅持兩大態度！首先是「提前與積極規劃」的態度，最晚在畢業前一個月，就要完成履歷表與自傳，並開始應徵職缺；若投遞不同公司、產業，也要「客製化」自傳內容；並主動了解企業背景和職缺所需的專業能力，提早準備好面試應答。

楊宗斌也建議應屆畢業生在求職前，要清楚了解「先求有、再求好」這6個字的真正意義。所謂的「先求有」，應該是「先尋求有興趣、有前景」的工作；所謂的「再求好」：應該是「再尋求薪資能更好，福利能更好」的工作。