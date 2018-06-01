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高雄市榮服處　拜會中鋼運通公司

記者黃守作／高雄報導2018/06/01 18:19
▲高雄市榮民服務處處長王繼開(左5)拜會中鋼運通公司總經理賴永智(右5)，以為榮民爭取工作機會。 (圖／記者黃守作攝，2018.06.01)
▲高雄市榮民服務處處長王繼開(左5)拜會中鋼運通公司總經理賴永智(右5)，以為榮民爭取工作機會。 (圖／記者黃守作攝，2018.06.01)

高雄市榮民服務處處長王繼開於今(1)日上午，到中鋼運通公司拜會總經理賴永智，以為榮民爭取工作機會。

高雄市榮民服務處處長王繼開為幫助退除役官兵開拓優質職缺，乃由就業站人員陪同，到中鋼運通公司拜會總經理賴永智、副總經理陳宏州、陳佾等人，雙方就職缺提供、職前訓練等事宜，進行意見交換，並大力推薦具海軍船艦實務背景之退除役官兵，期望能優先錄用，以增加他們的就業機會。

中鋼運通公司總經理賴永智表示，由於乾公司最近購入8艘散裝輪，將於明、後年交船，亟需新血加入，因此正在招募100位船員，應徵條件

賴永智總經理指出，水手月薪自8萬元起跳，各級船副每個月可領10多萬元，船長更達26萬元，且公司船隻運送原料路線固定，航程約1個月就可以回到母港，有別於一般航運出航後要好幾個月才能上岸，所以招募消息一出，即成為眾所矚目的焦點，吸引上千人詢問。

高雄市榮民服務處處長王繼開由於是備役海軍少將，對船艦各項事務非常熟稔，在聽完賴永智總經理說明後，認為在退除役官兵中，如為海軍航輪背景者與該公司所需職缺專長非常接近，只要經過職業訓練取得相關執照後即可投入工作，且志願役退除役官兵受訓期間之費用，輔導會皆有補助，可降低公司員工教育訓練費用，及縮短公司人力補充的時間，如有需要，可在該處辦理單一廠商徵才活動，由中鋼運通公司直接對符合條件的退除役官兵說明就業條件並現場面試。

關鍵字高雄海軍榮民服務處
台中新任民政局長　游湧志布達社區整合性篩檢　民眾健康亮紅燈

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