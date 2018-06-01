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政治

美國質疑台灣防衛決心　蔡英文堅定推動國防自主

記者呂烱昌／台北報導2018/06/01 21:30
▲蔡英文總統1日前往漢翔公司，出席新式高教機組裝開架典禮。（圖／蔡英文臉書 , 2018.6.1)
▲蔡英文總統1日前往漢翔公司，出席新式高教機組裝開架典禮。（圖／蔡英文臉書 , 2018.6.1)

美國海軍協會（ USNI ）日前報導指出，台灣想採購先進武器抵禦中國大陸威脅，但是蔡英文政府卻無法下定決心提高國防預算，質疑台灣的防衛決心。蔡英文總統 1 日下午出席新式高教機組裝開架典禮，強調國機國造及國艦國造，除可提升國防產業發展，創造優質工作，更可全面落實國防自主政策。

蔡英文致詞時表示，航太產業是三大核心國防產業之一，在2016年總統大選前，她就已經承諾，振興國防產業是未來國防施政重點之一。執政之後，她堅守承諾，立即推動具體的作為，其中，新式高教機就是指標計畫之一。去年2月7日開始啟動新式高教機的自研自製工作，一年多來，國防部、空軍、中科院、漢翔，以及相關業界所有同仁，創造了政府民間合作的典範，讓台灣在國防自主這條路上繼續順利地前進。

蔡英文說，走向國防自主，最重要的目的就是強化國防戰力，確保國家安全。她認為，國家安全從來就不是天上掉下來的，只有堅強的戰力，才是安全的保證。國軍和政府的使命，就是要保護中華民國的國家主權，以及全體國人民主自由的生活方式。因此，不管外在的環境如何艱難，有兩件事政府絕對會堅持到底：

第一，台灣會持續走向世界，讓世界了解我們是國際社會中，不可或缺的成員。第二，台灣一定會持續強化國防戰力，因為維持和平穩定的現狀，不是靠施捨或是退讓，而是要靠自己、靠實力。

新式高教機預計2020年試飛，蔡英文請大家繼續努力完成任務，讓台灣自製的高教機，能夠如期如質在空中翱翔。蔡英文前往台中漢翔公司，陪同者包括國家安全會議祕書長李大維、國防部長嚴德發、經濟部長沈榮津、台中市副市長張光瑤與漢翔董事長廖榮鑫等亦出席是項活動。

關鍵字蔡英文漢翔高教機國防國家安全
上海發布惠台細項　向台灣青年招手

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