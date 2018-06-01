心疼果賤傷農！義美霸氣宣布：3倍價收購100噸香蕉

香蕉今（ 2018 ）年再度盛產，面臨價格崩盤，不僅中南部產地收購價一公斤跌到 5 元，較差品種甚至僅剩 1 元，讓不少農民叫苦連天。對此，義美公司今（ 1 ）日在臉書宣布，將以 3 倍價格、也就是每公斤 16.5 元收購「 100 公噸 A 級台灣香蕉」，並研發高附加價值的商品，協助台灣農業，讓大批網友看了紛紛力挺叫好。

針對果賤傷農，義美總經理高志明相當生氣，不認為以低價購買，再贈送更多人品嚐新鮮香蕉，是最佳的解決方式。因此，義美今年決定以每公斤 16.5 元（箱裝）的價格，收購「 100 公噸 A 級台灣香蕉」，送至桃園市指定之「冷凍庫」。

另外，義美也指出，雖然傳統香蕉泥、香蕉餡、香蕉澱粉、香蕉乾、香蕉片等的加工方式，確實能夠解決短期的超量生產困境，但提升的附加價值可能還不夠多。目前義美「食品安全研究所」已有能力開發更高附加價值的香蕉商品，盼能藉研發商品盡微薄之力，協助台灣農業發展。

貼文一出，網友紛紛大讚「快開發香蕉商品，好讓我用新台幣下架」、「義美就是這樣有良心又讓人安心的企業」、「只要義美用這批香蕉研發出來的產品我都吃」；也有許多網友建議「香蕉脆片 +1 ，可以加進麥片穀物裡面做香蕉早餐麥片」、「香蕉脆片、香蕉牛奶、香蕉牛奶冰淇淋」、「香蕉早餐果乾，上班族加牛奶吃方便」、「等吃香蕉冰棒和雪糕」，對義美未來商品相當期待。



▲義美全文。（圖／翻攝自臉書）