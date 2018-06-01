影／元長國中美術班成果展　北港文心中心登場

「雲林縣元長國民中學美術班第二屆成果展」，今（1）日在北港文化中心一樓展示室熱烈展開，覽出的作品內容豐富而多元，有西畫、國畫、晝法、版畫、素描、陶藝、設計、攝影等共計82件作品，展場布置除了依據作品類別分區擺設之外，還有入口處的「台灣風景牆」，與三幅代表畢業班成長與蛻變的「荷花主題牆」。

開幕儀式由學生陳彥儒及許庭萱主持，藝術沙龍的對談展開，由美術班學生編劇，生動活潑地介紹不同類別的藝術作品，蔡宗桓的書法、許庭萱的版畫、黃玉惠的水墨工筆畫、陳彥儒的禪繞畫、李威樵的素描及呂泓逵介紹自己以藝術作品來為自己的家鄉表達環保訴求。這一段「元中沙龍」寓教於樂，把藝術教育深入淺出的地介紹給現場的來賓。



▲元長國中美術班學生許庭萱多才多藝，書寫一手好字，此次展出的作品多元豐富。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.01)

美術老師李蕎妤表示， 「台灣風景牆」有玉山融雪、阿里山雲海、基隆港與高雄港風情、蘭嶼海岸、漁港墱塔，同學們關懷台灣也以作品留下台灣的美麗意象。「荷花主題牆」由三幅長條巨幅作品組成，由右到左代表畢業班這三年來的轉變：右邊那幅用色較混濁，荷花只有花苞，表現出一年級的青澀懵懂；中間那幅色彩潑灑力道強，荷花已經半開，代表二級的衝撞摩擦；左導那幅顏色多彩鮮豔，荷花已經盛開，代表三年級的成熟與奔放。



▲元長國中美術班老師李蕎妤指出，此次展場布置及學生的創作。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.01)



▲「荷花主題牆」由三幅長條巨幅作品組成，由右到左代表畢業班這三年來的轉變。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.01)

校長文須琢表示，元長國中美術班成立於103年，由前任許美珠校長用心規劃，以及美術班後援會吳錦隆會長等許多地方熱心家長積極奔走下，才能有今天的成果。每年除了辦理畢業美展之外，還出版了學生畫冊，讓學生們都能留下永恆的美好回憶。此次展覽的作品內容精彩、豐富，不論是西畫、版畫、書法等，皆為學生們經由一次又一次的創作與修改，精心表現的作品，希望藉由本次展覽能將美術班學生歷經學習的淬鍊，完整呈現。展期至6月13日(週一休館)，歡迎大家蒞臨欣賞。



▲校長文須琢，歡迎大家蒞臨北港文化中心，欣賞元長國中美術班畢業生成果展。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.01)



▲雲林縣元長國民中學美術班第二屆成果展，北港文化中心一樓展示室熱烈展開。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.01)



▲元長國中美術班第二屆畢業生成果展，在北港文化中心一樓展示室熱烈展開。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.01)



