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早被法務部認定違憲　民進黨仍要推「禁掛五星旗」公投

編輯中心／綜合報導2018/06/02 09:25
▲民進黨日前證實，未來將透過全國黨務系統，協助公民團體連署五項公投提案；其中包括了充滿爭議的「禁掛五星旗」。（圖／中央社資料圖片）
▲民進黨日前證實，未來將透過全國黨務系統，協助公民團體連署五項公投提案；其中包括了充滿爭議的「禁掛五星旗」。（圖／中央社資料圖片）

自從公投法門檻下修之後，來自四面八方的公投提案逐漸增加。民進黨日前證實，未來將透過全國黨務系統，協助公民團體連署五項公投提案；包括了「性別同工同酬」、「參與國際組織」、「安樂死合法化」、「設立動保機制」，以及「禁掛五星旗」等。

民進黨中央幹部對此澄清，此為民間學者及社團所託，並非黨的政策；然而其中「禁掛五星旗」這項公投案，卻因為內容恐違憲，引發爭議。

綜合媒體報導，這份公投提案的主文寫道：「是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛五星旗等境外敵對勢力的旗幟？」但回顧過去，早有民眾提出類似主張的提案，卻遭指恐有違憲之虞。


回顧過去，早有民眾提出與「禁掛五星旗」類似主張的提案，卻遭指恐有違憲之虞。（圖／中央社資料圖片）

報導指出，去年 9 月間，有民眾建議在《中華民國刑法》條文內增設「分裂國土外患內亂罪」，並禁止中國大陸五星旗在台灣公開被懸掛、展示；此案登上國發會公共政策網路參與平台，很快便通過了 5000 人次附議的門檻成案，不過到了今年 1 月，法務部以「不符言論自由」為由，不予採納此提案。

此次的提案內容也被各界認為恐涉及違憲，再者，目前兩岸的關係正值低迷且敏感的時刻，民進黨此舉格外引發外界聯想和議論。

關鍵字禁掛五星旗違憲民進黨公投大陸
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