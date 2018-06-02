早被法務部認定違憲　民進黨仍要推「禁掛五星旗」公投

自從公投法門檻下修之後，來自四面八方的公投提案逐漸增加。民進黨日前證實，未來將透過全國黨務系統，協助公民團體連署五項公投提案；包括了「性別同工同酬」、「參與國際組織」、「安樂死合法化」、「設立動保機制」，以及「禁掛五星旗」等。

民進黨中央幹部對此澄清，此為民間學者及社團所託，並非黨的政策；然而其中「禁掛五星旗」這項公投案，卻因為內容恐違憲，引發爭議。

綜合媒體報導，這份公投提案的主文寫道：「是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛五星旗等境外敵對勢力的旗幟？」但回顧過去，早有民眾提出類似主張的提案，卻遭指恐有違憲之虞。