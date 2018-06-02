狠！正妹疑被下藥醉倒　慘遭4男撿屍輪姦毆打亡

太可惡！泰國一名 21 歲女子吉芙特（ Nong Gift ），上月 26 日與好姊妹至酒吧觀看球賽，期間認識一名男子及其友人，未料吉芙特疑似遭到下藥，醉到不省人事，最後慘被 4 男「撿屍」輪姦後殺害。

綜合外媒報導，當日晚間吉芙特與好姊妹到酒吧看歐洲冠軍球賽，喝醉後被 4 男合力抬出酒吧，將她抱入車輛中並載往一處空地，整段過程全被監視器拍下。當地警方調查發現，吉芙特被帶到空地後，遭到 4 男輪流性侵、甚至有毆打跡象，過程中吉芙特因過於痛苦而休克，最後暴斃身亡，遺體在隔日清晨被發現。