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狠！正妹疑被下藥醉倒　慘遭4男撿屍輪姦毆打亡

國際中心／綜合報導2018/06/02 14:18
▲泰國一名21歲女子吉芙特疑遭人下藥酒醉，慘被4名男子輪流性侵毆打致死。（圖／翻攝自英國《太陽報》）
▲泰國一名21歲女子吉芙特疑遭人下藥酒醉，慘被4名男子輪流性侵毆打致死。（圖／翻攝自英國《太陽報》）

太可惡！泰國一名 21 歲女子吉芙特（ Nong Gift ），上月 26 日與好姊妹至酒吧觀看球賽，期間認識一名男子及其友人，未料吉芙特疑似遭到下藥，醉到不省人事，最後慘被 4 男「撿屍」輪姦後殺害。

綜合外媒報導，當日晚間吉芙特與好姊妹到酒吧看歐洲冠軍球賽，喝醉後被 4 男合力抬出酒吧，將她抱入車輛中並載往一處空地，整段過程全被監視器拍下。當地警方調查發現，吉芙特被帶到空地後，遭到 4 男輪流性侵、甚至有毆打跡象，過程中吉芙特因過於痛苦而休克，最後暴斃身亡，遺體在隔日清晨被發現。


▲吉芙特被4名男子合力抬出酒吧畫面曝光。（圖／翻攝自英國《太陽報》）

事發後，吉芙特的家屬指稱，吉芙特酒量不差從未醉到不省人事，懷疑吉芙特遭遇謀下藥，並發現吉芙特的兩個戶頭中，短時間內各有匯入 10 萬泰銖（約新台幣 9 萬 3 千元）、百萬泰銖（約新台幣 93 萬元）但都被取走，質疑事情不單純。

經警方追查，已於上月底將 4 男逮捕到案，其中 3 男坦承犯行，另一男則稱自己並未參與性侵、僅協助抬出吉芙特及開車，4 男都被警方依性侵罪起訴。但詳細案發經過及原因，以及是否有遭下藥，都仍待警方進一步調查釐清。
 

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