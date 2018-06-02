豐原警分局守望相助隊常訓　強化救護能力

守望相助隊常訓中，對於宣導犯罪偵防方面亦設計相關課程，鼓勵守望相助隊弟兄們多加注意，且防範生活周遭不尋常的人事時地物、預防網路犯罪；並且著重於強化提升反恐防爆安全專業技能，除了可以提升守望相助隊弟兄們處置緊急事件的應變能力外，亦可提早為即將到來的花博安全維護預作準備。

豐原警分局為即將到來的花博安全維護預作準備，於6月2日舉辦「107年上半年度守望相助隊常年訓練」，訓練課程編排方面異於往昔；特別安排專業法制教官講授「全民國防教育」，除了因應萬安41號演習外，同時教授協勤民力相關法律課程。

豐原警分局長林宏儒指出，鑑於近年交通事故導致人員傷亡事件頻傳，特別要求「緊急救護常識」訓練課程內容中增加「車禍現場協助救護技能」；期許守望相助隊的弟兄們日常生活或協勤時遇上交通事故，不論在自救或是對傷患們皆具備伸出援手救護能力。

林宏儒分局長表示，本次訓練課程安排，可以讓守望相助隊的弟兄們與員警一同有效協助、維持轄區地方的平穩治安外，並且更可熟悉反恐維安、治安維護等緊急應變處置作為能力；同時，守望相助隊協勤弟兄們，對轄內治安維護與協助無私的付出民眾皆有目共睹，不僅受到居民們高度的支持與肯定，也是警察同仁最強而有力的後盾。