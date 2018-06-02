NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈賴揆視察台南　為民進黨參選人打氣劉若英自編自導《後來的我們》8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

豐原警分局守望相助隊常訓　強化救護能力

記者黃玿琮／台中報導2018/06/02 16:12
▲豐原警分局長林宏儒期許守望相助隊協勤弟兄們，持續發揮警民合作精神，共同打擊及防制犯罪，確保治安安寧。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.2）
▲豐原警分局長林宏儒期許守望相助隊協勤弟兄們，持續發揮警民合作精神，共同打擊及防制犯罪，確保治安安寧。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.2）

豐原警分局為即將到來的花博安全維護預作準備，於6月2日舉辦「107年上半年度守望相助隊常年訓練」，訓練課程編排方面異於往昔；特別安排專業法制教官講授「全民國防教育」，除了因應萬安41號演習外，同時教授協勤民力相關法律課程。

守望相助隊常訓中，對於宣導犯罪偵防方面亦設計相關課程，鼓勵守望相助隊弟兄們多加注意，且防範生活周遭不尋常的人事時地物、預防網路犯罪；並且著重於強化提升反恐防爆安全專業技能，除了可以提升守望相助隊弟兄們處置緊急事件的應變能力外，亦可提早為即將到來的花博安全維護預作準備。

豐原警分局長林宏儒指出，鑑於近年交通事故導致人員傷亡事件頻傳，特別要求「緊急救護常識」訓練課程內容中增加「車禍現場協助救護技能」；期許守望相助隊的弟兄們日常生活或協勤時遇上交通事故，不論在自救或是對傷患們皆具備伸出援手救護能力。

林宏儒分局長表示，本次訓練課程安排，可以讓守望相助隊的弟兄們與員警一同有效協助、維持轄區地方的平穩治安外，並且更可熟悉反恐維安、治安維護等緊急應變處置作為能力；同時，守望相助隊協勤弟兄們，對轄內治安維護與協助無私的付出民眾皆有目共睹，不僅受到居民們高度的支持與肯定，也是警察同仁最強而有力的後盾。

關鍵字豐原警分局守望相助隊常訓台中花博
陳學聖：愛台路跑年輕人將翻轉台灣創世彰化首場公益園遊會　千人響應

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan