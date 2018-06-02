梁文音合體日本歌姬　狂飆天后夯曲

睽違3年，梁文音推出新專輯《副駕駛座的風景》，發片的同時，她的同名巡迴演唱會也正式啟動，首場今（2）日在台北三創登場，邀來「金曲歌王」蕭煌奇、日本創作系甜美歌姬MACO（瑪可）擔任嘉賓助陣。

演唱會上她除了獻唱新專輯的歌曲，也不忘重現出道10年來的經典作，包括首張專輯的歌曲〈我不是你想像那麼勇敢〉、〈弦外之音〉，也把〈最親愛的〉、〈夠幸福了〉改編成以組曲的方式呈現，尋回當初熱愛唱歌的那份感動。



▲梁文音演唱會上也演繹了多首舊歌。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.02）