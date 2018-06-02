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即時跑馬燈一周國內外軍事新聞　重點整理梁文音合體日本歌姬　狂飆經典曲8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

梁文音合體日本歌姬　狂飆天后夯曲

記者吳雨婕／台北報導2018/06/02 20:35
▲梁文音（左）、MACO合體演唱「西洋天后」泰勒絲的夯曲〈We Are Never Ever Getting Back Together〉。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.02）
▲梁文音（左）、MACO合體演唱「西洋天后」泰勒絲的夯曲〈We Are Never Ever Getting Back Together〉。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.02）

睽違3年，梁文音推出新專輯《副駕駛座的風景》，發片的同時，她的同名巡迴演唱會也正式啟動，首場今（2）日在台北三創登場，邀來「金曲歌王」蕭煌奇、日本創作系甜美歌姬MACO（瑪可）擔任嘉賓助陣。

演唱會上她除了獻唱新專輯的歌曲，也不忘重現出道10年來的經典作，包括首張專輯的歌曲〈我不是你想像那麼勇敢〉、〈弦外之音〉，也把〈最親愛的〉、〈夠幸福了〉改編成以組曲的方式呈現，尋回當初熱愛唱歌的那份感動。


▲梁文音演唱會上也演繹了多首舊歌。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.02）

與梁文音同門的日本甜美歌姬MACO應邀擔任演唱會嘉賓，MACO透露很喜歡梁文音的新歌〈不期而遇〉，希望未來能夠有機會翻唱。2人這次在演唱會則選唱了日本創作歌手Angela Aki的〈手紙~拜啟 給十五歲的你〉分別以中日文合唱演繹這首歌曲，讓聽眾一次擁有兩種享受，現場梁文音也請MACO選唱「西洋天后」泰勒絲的夯曲〈We Are Never Ever Getting Back Together〉。


▲梁文音（左）合體日本甜美歌姬MACO，合唱歌曲〈手紙~拜啟 給十五歲的你〉。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.06.02）

除了找來MACO擔任嘉賓外，梁文音也邀來在專輯中合作的蕭煌奇，兩人現場合體演繹歌曲，蕭煌奇上台時竟拿著「方向盤」走上舞台，打趣對方： 「人生還是要由妳當正駕駛，可以帶我們去更遠的地方！」梁文音也表示這是蕭煌奇幫她寫歌非常難得，「老師這首歌《和平分手》，硬生生在排行榜，把我的主打歌擠下去！」蕭煌奇聽到後不改幽默本性回到：「對不起！我看不到！」

蕭煌奇更羞曝剛剛在梁文音的休息室準備，結果梁文音衝進來要換衣服，讓歌王嚇得說：「等一下，我要不要出去！這樣我會害羞！不小心看到怎麼辦！」笑說很怕文音的老公會生氣，幽默逗樂滿場歌迷。

關鍵字梁文音蕭煌奇maco
四分衛祭出32位嘉賓助陣

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