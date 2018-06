梁文音合體日本歌姬　狂飆天后夯曲

與梁文音同門的日本甜美歌姬MACO應邀擔任演唱會嘉賓,MACO透露很喜歡梁文音的新歌〈不期而遇〉,希望未來能夠有機會翻唱。2人這次在演唱會則選唱了日本創作歌手Angela Aki的〈手紙~拜啟 給十五歲的你〉分別以中日文合唱演繹這首歌曲,讓聽眾一次擁有兩種享受,現場梁文音也請MACO選唱「西洋天后」泰勒絲的夯曲〈We Are Never Ever Getting Back Together〉。



▲梁文音(左)合體日本甜美歌姬MACO,合唱歌曲〈手紙~拜啟 給十五歲的你〉。(圖/記者吳政璋攝 , 2018.06.02)

除了找來MACO擔任嘉賓外,梁文音也邀來在專輯中合作的蕭煌奇,兩人現場合體演繹歌曲,蕭煌奇上台時竟拿著「方向盤」走上舞台,打趣對方: 「人生還是要由妳當正駕駛,可以帶我們去更遠的地方!」梁文音也表示這是蕭煌奇幫她寫歌非常難得,「老師這首歌《和平分手》,硬生生在排行榜,把我的主打歌擠下去!」蕭煌奇聽到後不改幽默本性回到:「對不起!我看不到!」

蕭煌奇更羞曝剛剛在梁文音的休息室準備,結果梁文音衝進來要換衣服,讓歌王嚇得說:「等一下,我要不要出去!這樣我會害羞!不小心看到怎麼辦!」笑說很怕文音的老公會生氣,幽默逗樂滿場歌迷。