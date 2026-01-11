我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：買一送一！小薯、雞塊、蛋捲冰淇淋免費送 8大優惠券一覽

肯德基：買一送一！咔啦雞腿堡套餐99元、台酒花雕紙包雞199元

▲肯德基雞塊買一送一、咔啦雞腿堡套餐99元、台酒花雕紙包雞199元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲拿坡里披薩・炸雞正式開賣蛋塔。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）

拿坡里：開賣蛋塔！壽星優惠買一送一 買大披薩送6塊烤雞

必勝客：大披薩「買1送3」新年優惠！個人套餐111元起

▲達美樂聯名三麗鷗美樂蒂（My Melody）歡樂兔給樂搶翻天，招牌燈箱完售倒數。（圖／達美樂dominos.com.tw）

達美樂：美樂蒂超萌聯名！招牌燈箱盲盒快完售

漢堡王：買一送一！小華堡+薯條才89元優惠券一覽

▲2026漢堡王買一送一「開運加馬優惠券」，現在就存起來吃到2月都划算。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

頂呱呱：2顆呱呱包119元！8塊炸雞桶399元新春優惠

摩斯漢堡：買一送一MOS超值省優惠券！冰紅茶「買35送35」新春優惠

▲摩斯漢堡「MOS超值省」優惠券吃到一月。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

三商炸雞：7塊199元新年優惠！6隻灑粉酥炸棒 腿99元

炸雞」特價199元

腿」加購價99元