一月買一送一麥當勞、漢堡王、摩斯漢堡、三商炸雞、頂呱呱半價爽吃，拿坡里披薩・炸雞開賣蛋塔挑戰肯德基、必勝客披薩買1送3、達美樂聯名三麗鷗美樂蒂燈箱完售倒數，《NOWNEWS今日新聞》整理最新一月速食優惠讓大家一次掌握吃好飽。
麥當勞：買一送一！小薯、雞塊、蛋捲冰淇淋免費送 8大優惠券一覽
最新「麥當勞買一送一」APP全球版門市限定8大優惠券，1月11日最後一天：
單點「中杯飲料買一送一」、
單點質感焙果系列「免費送薯餅」、
單點豐盛鬆餅系列「免費送薯餅」、
買指定超值全餐「免費送蛋捲冰淇淋」、
買指定超值全餐「免費送小杯玉米湯、
買指定超值全餐「免費送4塊咖哩辣味麥克雞塊」、
買6塊咖哩辣味麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」、
單點6塊咖哩辣味麥克雞塊「免費送小薯」。
肯德基：買一送一！咔啦雞腿堡套餐99元、台酒花雕紙包雞199元
肯德基即日起至2月2日，開吃4塊雞塊買一送一、「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元、「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元；「台酒花雕紙包雞」限時199元優惠爽吃「紙包雞＋雞汁飯＋原味蛋撻＋飲料」四件組。
拿坡里：開賣蛋塔！壽星優惠買一送一 買大披薩送6塊烤雞
拿坡里披薩・炸雞也開賣蛋塔了！主打千層酥脆塔皮包覆奶香滑順的內餡，掀起速食界風暴。拿坡里蛋塔一盒6入現在外帶特惠價199元（原價270元）； 1月8日至2月4日期間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
即日起至2月4日，至拿坡里139間全台門市，「3烤雞＋3炸雞」特價199元（原價390元）、新春烤雞盛宴「6塊烤雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）＋山賊烤雞翅3塊」特價269元（優惠價585元）、「山賊烤雞翅4塊」加購價99元（原價260元）。
期間開吃「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）。外帶6款「新品大披薩」特價490元，可享加碼好禮4選1！新品口味包括：開運花生嫩雞披薩／夏威夷海鮮雙享披薩／漁夫燒肉雙享披薩／招牌牛丼披薩／金賞烏魚子披薩／濃起司五重派對；好禮4選1則可選：
◾️大披薩口味任選一（原價390元起）。
◾️9塊烤雞：「2腿＋2排＋2翅」＋3支山賊雞翅（原價585元）。
◾️經典原味蛋塔一盒6入（原價270元）。
◾️雙享披薩擇1「夏威夷＋海鮮」／「漁夫＋燒肉」。
必勝客：大披薩「買1送3」新年優惠！個人套餐111元起
必勝客表示，披薩開春大禮包，即日起至1月30日，平日限定「買1送3」外帶大披薩「免費送大披薩＋副食＋1.25L大可樂」，推薦開吃千島海鮮盛宴披薩、韓式泡菜豬五花口味。
一個人吃飯也有專屬優惠，必勝客個人必省餐「個人披薩＋副食＋飲料」111元起；個人披薩豪爽餐「個人比薩＋3份副食＋可樂」179元起；買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」。
達美樂：美樂蒂超萌聯名！招牌燈箱盲盒快完售
美樂蒂與三麗鷗達美樂聯名「歡樂兔給樂」，My Melody別上品牌Logo色的紅藍條紋蝴蝶結，開吃濃郁熔岩起司披薩有夠萌。達美樂小編表示：「超萌招牌燈箱盲盒完售倒數！」提醒目前部分門市已售罄，建議購買前先洽詢鄰近門市確認庫存；若官網結帳時出現異常，可能是為該門市的招牌燈已缺貨。
◾️閃耀迷你招牌燈箱盲盒3款開抽！即日起凡購買優惠價499元的「夢幻閃耀套餐」，開吃「經典系列大披薩1個＋香烤雞條5條＋1.25L大可樂」，同時獲得「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」盲盒乙個（圓形、方形、桌上立牌共3款隨機，聯名套餐數量有限、售完為止）。
◾️翻轉魔法包：美樂蒂x披薩、幸運骰子購物袋2款！1月12日起開始販售，凡購買「翻轉魔法套餐」優惠價999元，可享「精選系列火山大披薩1個（指定口味任選）＋經典系列小披薩1個＋蝴蝶酥3個」，便可入手「美樂蒂翻轉魔法包」盲盒乙個（共2款隨機，聯名套餐數量有限、售完為止）
漢堡王：買一送一！小華堡+薯條才89元優惠券一覽
2026年漢堡王優惠券爽吃買一送一！即日起至2月9日，開運加馬優惠券提供88種優惠組合，最便宜下殺5折菜單。不只薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦「小華堡+薯條或飲料」才89元CP值最高，還有「1+1自由配」49元起有夠划算。
漢堡王新春優惠！即日起至1月25日，漢堡王全台門市「安格斯牛肉堡餐」特價169元（原價242元），開吃勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡（3選1），附小份點心及中杯飲料。
即日起至2月9日，「BK雙享」新年優惠開跑：
◾️超值雙堡組119元：雙起士牛肉堡、BBQ培根牛肉堡各一。
◾️任選雙堡139元：小華堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡（4選2，口味可重複）。
提醒大家，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；不適用機場內、科技廠內及兒童樂園門市；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。
頂呱呱：2顆呱呱包119元！8塊炸雞桶399元新春優惠
頂呱呱新春優惠也開跑，即日起至1月15日，全台門市（桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市除外）開吃：
◾️平日限定周一至周四：呱呱包2入特價119元（原價140元）。
◾️假日限定周五至周日：「原味雞腿4隻＋原味炸雞4塊」8塊雞新春桶特價399元（原價500元，原味炸雞每塊可+4元升級辣味炸雞）。
摩斯漢堡：買一送一MOS超值省優惠券！冰紅茶「買35送35」新春優惠
摩斯漢堡表示，最新MOS超值省優惠券，即日起至2026年1月19日，可樂／雪碧／冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」！摩斯咖啡／摩斯奶茶「加10元多一件」，最便宜早餐套餐59元起、超值獨享餐189元起。
提醒大家，出示優惠券享優惠，僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
即日起至1月20日，黃金地瓜薯條2份優惠價99元（原價130元）、「黃金地瓜薯條＋玉米濃湯」優惠價99元（原價115元起）。提醒大家，1月8日後湯品還可換橙香熱茶；飲品加價15元還可升級大麥仁紅豆湯／和風豚汁蔬菜湯；優惠全時段供應，數量有限，售完為止。
MOS跨店取歡慶全面升級，1月7日起新春優惠開喝大杯「冰紅茶買35送35」，海洋珍珠堡指定套餐「買6送2」、而且米漢堡還能免費升級超級大麥；包括指定套餐、早餐都「買6送2」（數量有限，售完為止）。
三商炸雞：7塊199元新年優惠！6隻灑粉酥炸棒
腿99元
三商炸雞表示，即日起至1月26日推出新年優惠，全台門市外帶「7塊
炸雞」特價199元（原價455元），現省256元、相當於下殺43折好划算；還有外帶「6隻灑粉酥炸棒 腿」加購價99元（原價149元，有原味胡椒／川味椒麻／香檸起司可選）。
資料來源：麥當勞、漢堡王、摩斯漢堡、三商炸雞、頂呱呱、拿坡里、肯德基、必勝客、達美樂、三麗鷗
三商炸雞表示，即日起至1月26日推出新年優惠，全台門市外帶「7塊
