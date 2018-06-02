吳音寧特支費有30萬？柯文哲笑稱市長都沒這麼多

台北農產公司總經理吳音寧每月的業務推廣費近30萬元，其中一筆還是買了 60 瓶高檔洋酒送給民進黨台北市黨部。台北市長柯文哲今(2)日出席端午嘉年華時受訪笑稱，「北農總經理一個月好像特支費有30萬元，奇怪，台北市長特支費都沒這麼多。」
至於柯文哲有沒有收到吳音寧得禮物？柯文哲表示，他自己是沒有，因為通常送給市長室的禮物，會先送到政風室登記，登記完就吃光了，他很少看到禮物。
至於吳音寧遭外界一天一爆料的狀況，柯會不會有困擾，柯文哲表示，北農人事不是台北市政府決定的，北農總經理人事案是農委會派的，當時就講好董事長由台北市政府派，總經理由農委會派，過去慣例也是這樣。
柯文哲宣布減債有成效，但國民黨台北市長參選人丁守中質疑減債成效來自過去政府積蓄，議員也說是靠台北市統籌分配款較多。柯文哲說，他們講的這些問題，以前也都存在，那為什麼以前都沒有（還債金額高），但就算了，反正每個議員提出的問題，之後財政局會以新聞稿回應。
網友對還債績效大大案讚，正面肯定聲浪高，柯文哲表示，這只是顯示過去整個台灣各縣市政府的財政紀律很差，包括消費預算習慣、追加預算的習慣，坦白說整個台灣政府的財政紀律要徹底檢討，像是工程款 40 億元會變 60 億元，讓人覺得很頭痛。