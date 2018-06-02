吳音寧特支費有30萬？柯文哲笑稱市長都沒這麼多

台北農產公司總經理吳音寧每月的業務推廣費近30萬元，其中一筆還是買了 60 瓶高檔洋酒送給民進黨台北市黨部。台北市長柯文哲今(2)日出席端午嘉年華時受訪笑稱，「北農總經理一個月好像特支費有30萬元，奇怪，台北市長特支費都沒這麼多。」

至於柯文哲有沒有收到吳音寧得禮物？柯文哲表示，他自己是沒有，因為通常送給市長室的禮物，會先送到政風室登記，登記完就吃光了，他很少看到禮物。

至於吳音寧遭外界一天一爆料的狀況，柯會不會有困擾，柯文哲表示，北農人事不是台北市政府決定的，北農總經理人事案是農委會派的，當時就講好董事長由台北市政府派，總經理由農委會派，過去慣例也是這樣。