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少棒／劉宇翔致勝安　民富搶下全國賽首勝

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/02 19:37
▲民富國小捕手劉宇翔。（圖／黃建霖攝）
▲民富國小捕手劉宇翔。（圖／黃建霖攝）

國小棒球運動聯賽軟式組預賽最後一日的賽程，力拼晉級的新竹市民富國小，此役對上高雄市龍華國小，雙方也展開了一場投手戰，民富在第5局靠著開路先鋒劉宇翔的關鍵二壘安打、打回寶貴的1分，終場就以1:0取得勝利。

近年教練團不斷更動的民富國小，今年在前成德高中青少棒隊教練黃進興的帶領下，打出不錯的成績，而今天的這一場勝利，也是他們在全國賽上的首勝。

黃進興表示，新竹在過去並不是棒球特別興盛的縣市，青少棒以上的層級只有虎林和成德等兩間學校，自己這幾年也想說來到少棒來耕耘，希望為家鄉訓練出更多好手。

在硬式組有東園和西門兩間強校的情況下，民富主要是以軟式比賽為主，不過這一屆他們有不少球員身材出眾，被認為有打硬式的潛力，像是本場敲回致勝分的劉宇翔就是其中之一。

「很爽！」在賽後接受訪問時，劉宇翔說自己那一個打席並沒有特別設定什麼球路，就是看到喜歡的球就打，能幫助球隊贏球自己非常開心。

身為民富當家捕手的劉宇翔特別喜歡蹲捕，他表示比起投球他更愛接球。而對於這一次的比賽，他也認為讓自己看到了技術層面上的不足，希望未來能繼續增進實力。

4年級開始打棒球的他，其實一路走來並非平坦，他表示其實當初媽媽並不贊同自己打棒球，不過自己很堅持想打，最終也拿出實力說服家人。

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