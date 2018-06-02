少棒／劉宇翔致勝安　民富搶下全國賽首勝

國小棒球運動聯賽軟式組預賽最後一日的賽程，力拼晉級的新竹市民富國小，此役對上高雄市龍華國小，雙方也展開了一場投手戰，民富在第5局靠著開路先鋒劉宇翔的關鍵二壘安打、打回寶貴的1分，終場就以1:0取得勝利。

近年教練團不斷更動的民富國小，今年在前成德高中青少棒隊教練黃進興的帶領下，打出不錯的成績，而今天的這一場勝利，也是他們在全國賽上的首勝。

黃進興表示，新竹在過去並不是棒球特別興盛的縣市，青少棒以上的層級只有虎林和成德等兩間學校，自己這幾年也想說來到少棒來耕耘，希望為家鄉訓練出更多好手。