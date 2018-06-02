誰的問題？機車在停車格橫停　網笑：一張照看出人民素質

大多數人都會照著停車格的方向停車，但有網友發現新竹三姓橋車站後站，雖然地上畫著機車停車格，但所有機車卻都靠牆「橫著停」，讓他相當納悶「橫停...那何須畫格子？」

這名網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼出一張「三姓橋車站後站」的照片，只見狹窄的巷子裡，左方停著一排汽車，右方則停著一排機車，但奇怪的是，機車全都沿著建築物牆面橫著停，和地上的停車格垂直，讓原 po 納悶不已「這裡的停車格是發生什麼事？橫停...那何須畫格子？」

文章引發網友討論，有網友猜測機車是為了遮陽才這樣停，但隨即有人指出，機車上方的屋簷很短，不足以遮陽，而左方停了一排汽車，如果機車照著停車格停，汽車根本無法移動，「左邊的汽車有很大的問題」、「汽車不要那樣停，機車就可以好好停在停車格了吧」、「左邊那排汽車是？有停車格嗎？」