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張忠謀退休／給年輕人人生智慧　只有工作不會快樂

記者許家禎／台北報導2018/06/03 16:31
▲台積創新館內秀出張忠謀私下愛打橋牌的模樣。（圖／記者許家禎攝，資料照片）
▲台積創新館內秀出張忠謀私下愛打橋牌的模樣。（圖／記者許家禎攝，資料照片）

張忠謀成就台積電成為全世界晶圓代工龍頭，地位舉足輕重，但其實他人生中從來都不是只有工作，他多次告訴年輕學子與年輕人，人生不能只有工作，如果只有工作，沒有家庭、沒有娛樂與興趣，人生是不會快樂的。他也曾說過自己每周待在公司的時間，絕不會超過50個小時，人生應該分配好睡眠、休息、運動，與家人在一起的時間，以及有計畫的終身學習。

台積電創辦人張忠謀6月股東會卸下董事長的職務，他回顧62年工作生涯，雖然對工作盡心盡力，但絕不會讓自己每周待在公司的時間超過50個小時，他曾多次告訴員工與年輕人，再怎麼忙碌也要養成習慣，每個禮拜待在公司的時間不要超過50個小時，因為人生還有其他更重要的事情需要被妥善安排。

張忠謀說，要妥善安排工作以外的時間，像是要分配好睡眠、休息、運動、有計畫的終身學習，尤其家庭生活也非常重要，他自己就非常積極實行工作以外的生活。他最大的興趣是閱讀，傳記、歷史、經濟、政治的書都看，雖然跟半導體沒有關係，但讀得越多有助於眼界與視野廣一點，對公司經營自然有幫助。

大家也都知道張忠謀喜歡聽歌劇、古典樂，這是他在中學時期就培養的興趣，而他在哈佛大學就學時期，更接觸許多歌劇與芭蕾。他說他喜歡聽古典音樂，有時跟太太一起聽，有時邊聽邊讀書，有時又欲罷不能一聽歌劇就是2個小時，有時也會抽空去聽音樂會，不僅可以放鬆心情還能幫助思考，也因此台積電文教基金會屢邀國際級藝文團隊來台，與大眾一同欣賞世界級的演出。

另外，張忠謀玩橋牌出了名也是為人所熟知，可以鍛鍊腦力集中與毅力，他曾透露自己在50歲對事業有點徬徨時，花許多時間打橋牌，是他打橋牌的顛峰期，排名在世界前500名之內。而他也建議台積人、青年學子能培養終身學習的習慣與方法，像是在文學、藝術、音樂中選定一些目標人物或項目，讓自己在一個月內、或三個月內專心欣賞，而這種有系統性的學習效果最大。

 

 

 

 

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