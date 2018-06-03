只剩段宜康和梁文傑之流　唐德明：難怪呂秀蓮掰了民進黨

唐德明表示，網紅館長說出人民的心聲，砲轟民進黨只會搞政治，不關心人民生活辛苦。結果引來民進黨民代惱羞成怒的大噴口水。先是段宜康，後有梁文傑。段宜康的德性早有公評，不值得浪費筆墨。但看到梁文傑附和網友的說法，突然就讓人懂了，為何民進黨執政滿意度如此之低？為何館長發言能夠引起社會如此廣大之迴響？原來，這是因為民進黨的政客都生活在雲端裡，看不見百姓的苦，心裡關心的只有權力，所以，時不時就會來一句「何不食肉糜？」讓人民又好氣又好笑。

民進黨立委段宜康與北市議員梁文傑近日接連舌戰網路紅人館長陳之漢，雙方戰火備受網友關注，國民黨文傳會副主委唐德明在臉抒發文感嘆，民進黨只剩下段宜康和梁文傑這種人了，難怪呂秀蓮要跟民進黨說Bye Bye。

唐德明說，梁文傑附和網友說：幼教貴，但「館長課賣更貴」，想借此抨擊館長，引起網路戰火。梁文傑的說法有兩個非常大的問題，第一個是拿香蕉比橘子，刻意挑起對立，這一點恰巧是民進黨最擅長的伎倆，梁文傑做了精準的演示。民進黨常常把兩個不相關的東西，藉由偷換概念而擺在一起比較，然後形成對立、轉移焦點，幼教政策明明是政府的責任，幹嘛去跟健身房的收費去比較呢？

唐德明認為，第二個則是故意混淆必需品與奢侈品的概念，現在的雙薪小家庭，幼稚園絕對是生活必需品，看看每年這麼多人排隊抽公托，就知道幼稚園是多少家長的痛。但健身搏擊卻只是奢侈品，有錢有閒就去上兩堂課，沒錢沒閒就去公園或操場跑兩圈，一樣可以達到健身的目的，大概沒有人會為沒錢上健身房而煩惱。

唐德明批評，梁文傑如果不是別有居心，就是在他眼裡，幼稚園或健身房都是小錢，沒必要大驚小怪。這顯示梁文傑的生活與一般小市民相比，完全不在同一個層次，簡單說就是生活在雲端，不知民間疾苦。

唐德明指出，民進黨執政才剛滿兩年，不但看不見蔡總統口中的「謙卑、謙卑、再謙卑」，反而時時都有政客傲慢的發言，而且讓社會充斥「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的遺憾，蔡總統，您不出來為「謙卑」說句話嗎？