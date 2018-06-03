影／荔枝椿象大爆發　高濃度肥皂水防治有效果

▲湖埔社區大學以縣府送的肥皂調配濃度高的肥皂水，對著樹上的荔枝椿象噴灑，防治效果「有效」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

今年荔枝椿象大爆發，對台灣欒樹、龍眼、荔枝等無患子科樹木造成極大影響，全台各地展開噴藥防治工作，彰化縣湖埔社區大學採友善環境防治措施，執行長林淑玲帶著志工調配濃度高的肥皂水，對著樹上的荔枝椿象噴灑，不論是若蟲或成蟲，都因肥皂水堵住呼吸孔而掉下死亡。

林淑玲表示，因為肥皂水對樹木不會造成危害，相較於農藥而言對環境較為友善，因此湖埔社區大學還是號召了志工、學員，一起製作肥皂水，以最陽春的噴灑罐手動噴灑，為防治荔枝椿象盡一份力。



▲湖埔社區大學以縣府送的肥皂調配濃度高的肥皂水，對著樹上的荔枝椿象噴灑，防治效果「有效」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

湖埔社區大學生態老師謝文猷表示，荔枝椿象的呼吸孔在腹部，因此若以高濃度肥皂水噴灑，包覆荔枝椿象腹背，荔枝椿象的呼吸孔被肥皂水塞住而無法呼吸，就會掉落死亡，但因為荔枝椿象喜歡吃嫩葉，所以大多待在樹梢最頂端，噴灑不易。



▲湖埔社區大學以縣府送的肥皂調配濃度高的肥皂水，對著樹上的荔枝椿象噴灑，防治效果「有效」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

林淑玲說，彰化縣政府的文宣品就有香皂，不少縣民家中多少都會拿到好幾塊縣府發送的香皂、洗衣粉，本來還擔心用不完，「現在拿來做成肥皂水防治荔枝椿象，發揮了很大的作用」，免費又實用。

凌姓學員說，他們拿著肥皂在水中不斷搓出泡泡，直到整桶清水變得混濁，摸起來帶點滑膩感，「其實沒有特別算比例，越濃越好」。實際實驗之後發現，肥皂水有不錯的防治效果。



▲湖埔社區大學以縣府送的肥皂調配濃度高的肥皂水，對著樹上的荔枝椿象噴灑，防治效果「有效」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

林淑玲強調，考量多種防治方式，肥皂水是對環境影響最少的方式，可是廊道長，需要很多肥皂，幸好學員家中都還有不少「縣長牌」肥皂，本來還擔心用不完，現在剛好拿來製作肥皂水。