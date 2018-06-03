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即時跑馬燈東螺溪賞花祕境　黃金雨阿勃勒盛開館長霸氣挺侯　侯：他是血性漢子8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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地方萬花筒》影／東螺溪黃金雨　阿勃勒盛開成新景點

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/03 13:44
▲彰化縣東螺溪阿勃勒正值花期，今年大盛開，黃色的五瓣小花一串串猶如風鈴般搖曳，風一吹花瓣片片飛落，就像落下黃金雨相當浪漫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）
▲彰化縣東螺溪阿勃勒正值花期，今年大盛開，黃色的五瓣小花一串串猶如風鈴般搖曳，風一吹花瓣片片飛落，就像落下黃金雨相當浪漫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

有「黃金雨」之稱的阿勃勒正值花期，一串串金黃色的小花掛在枝頭，伴隨微風搖曳，十分吸睛。今年因為氣候穩定，彰化縣東螺溪北岸的阿勃勒花開得極好，整段1.5公里約300棵阿勃勒形成黃金廊道，相當美麗，成為賞花秘境。


▲彰化縣東螺溪阿勃勒正值花期。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

東螺溪河畔旁整排阿勃勒樹花開燦爛，隨風搖曳下起黃金雨，美景令人感覺瞬間降溫，連路過駕駛也不忍住停下吸收涼感氣息。湖埔社區大學生態指導老師謝文猶指出，今年東螺溪數百棵阿勃勒同時滿開，盛況難得一見。


▲阿勃勒正值花期，花瓣飛落就像落下黃金雨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

東螺溪又名舊濁水溪，全長33公里，兩岸種植許多不同種類的路樹，謝文猷說，阿勃勒是很好的路樹種類，因為花期很美，長條柱狀的種子可以拿來彩繪，葉子則是淡黃蝶和水青粉蝶的食草，喜愛蝴蝶的民眾也可以在賞花的同時，尋找蝴蝶幼蟲或欣賞蝴蝶。


▲阿勃勒花今年大盛開。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

謝文猶表示，阿勃勒又名「黃金雨」，東螺溪北岸從代馬橋至溪湖五分車鐵道1.5公里河濱道路中，估計種有近300棵阿勃勒，每年此時黃花盛開，彷彿宣告初夏來臨；駕駛東東說，開車經過東螺溪發現阿勃勒盛開，特別停下拍照，以前只知道3月有木棉花開，沒想到5月還有阿勃勒下黃金雨，車輛經過時揚起金黃色落花，宛如黃金大道、黃金浪花一般相當浪漫。


▲阿勃勒黃色的五瓣小花一串串猶如風鈴般搖曳。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

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館長霸氣挺侯　侯：他是血性漢子

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