彰化市福山街民宅發生火警　風水師難逃死劫

彰化市福山街民宅發生火警，彰化消防分隊等共出動消防車、救護車12、消防隊員等29人搶救，在7時4分火勢控制，7時27分撲滅，但發現吳男倒臥在2和3樓樓梯口，已無生命跡象，小腿被燒到見骨。消防人員衝到現場搶救，在樓梯間發現63歲吳姓男子倒臥在2樓通往3樓的樓梯間，全身燻黑，已經沒有生命跡象，起火點在一樓大門的客廳，研判屋主要逃生往樓頂衝，卻被濃煙被嗆到不支倒地。

彰化縣消防局第一大隊長詹江洲表示，消防人員趕赴現場，先衝破大門，就發現客廳大火熊熊竄燒，並在樓梯間發現了吳姓屋主，卻已經全身都被濃煙燻得全身發黑、死亡，由於家屋內到處堆放雜物，也助燃了火勢，並造成搶救上的困難。

根據警方調查，吳姓死者(63歲)未婚，平時從事堪輿工作，一人獨居在該棟老舊的透天厝內，附近鄰居唏噓，吳姓屋主一人獨居，平常以幫人看風水為業，卻怎麼沒算到，被活活燒死在自己家中。