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彰化市福山街民宅發生火警　風水師難逃死劫

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/03 16:07
▲彰化市福山街一幢透天厝發生火警，吳姓風水師疑似逃生不及，葬身火場，消防局調查起火原因。（圖／消防局提供，2018.06.03）
▲彰化市福山街一幢透天厝發生火警，吳姓風水師疑似逃生不及，葬身火場，消防局調查起火原因。（圖／消防局提供，2018.06.03）

彰化市福山街1棟透天厝民宅，3日上午6時37分冒出大量濃煙，彰化縣消防局勤務指揮中心接獲民眾報案，火速派消防隊趕往抵達現場，火勢在7時27分撲滅，但現場發現63歲吳姓男子已死亡，全案由消防局調查起火原因。


▲彰化市福山街一幢透天厝發生火警，吳姓風水師疑似逃生不及，葬身火場，消防局調查起火原因。（圖／消防局提供，2018.06.03）

彰化市福山街民宅發生火警，彰化消防分隊等共出動消防車、救護車12、消防隊員等29人搶救，在7時4分火勢控制，7時27分撲滅，但發現吳男倒臥在2和3樓樓梯口，已無生命跡象，小腿被燒到見骨。消防人員衝到現場搶救，在樓梯間發現63歲吳姓男子倒臥在2樓通往3樓的樓梯間，全身燻黑，已經沒有生命跡象，起火點在一樓大門的客廳，研判屋主要逃生往樓頂衝，卻被濃煙被嗆到不支倒地。

彰化縣消防局第一大隊長詹江洲表示，消防人員趕赴現場，先衝破大門，就發現客廳大火熊熊竄燒，並在樓梯間發現了吳姓屋主，卻已經全身都被濃煙燻得全身發黑、死亡，由於家屋內到處堆放雜物，也助燃了火勢，並造成搶救上的困難。

根據警方調查，吳姓死者(63歲)未婚，平時從事堪輿工作，一人獨居在該棟老舊的透天厝內，附近鄰居唏噓，吳姓屋主一人獨居，平常以幫人看風水為業，卻怎麼沒算到，被活活燒死在自己家中。

關鍵字火警福山街風水師消防濃煙
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