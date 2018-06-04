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政治

馬英九：六四不平反　統一不能談

記者戴祺修／台北報導2018/06/04 10:34
▲前總統馬英九表示， 29  年來，他一直關心「六四」的平反。（圖／取自馬英九臉書）
▲前總統馬英九表示， 29  年來，他一直關心「六四」的平反。（圖／取自馬英九臉書）

「六四天安門事件」今(4)日 29 周年，前總統馬英九表示，他在台北市長任內就曾說過，「六四不平反，統一不能談」。現在，他的態度還是一樣。「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛。」唯有如此，才能真正拉近兩岸人民的心理距離，也才能讓中共成為世人眼中真正的大國。

馬英九說， 29 年來，他一直關心「六四」的平反，不只因為受難者與家屬的錐心泣血，也因為「六四」對兩岸關係影響至深。

馬英九指出，六、七十年前，台灣也曾經歷過「二二八事件」與「白色恐怖時期」。去年中共舉行第 19 次全國代表大會時，中共國家主席習近平曾說，對台政策要「尊重台灣現有的社會制度與台灣人民的生活方式」。過去 30 年來，台灣政府一直致力處理「二二八事件」與「白色恐怖時期」的賠償及平反，這就是臺灣現有的社會制度，以及臺灣人民的生活方式。

馬英九說， 29 年過去了，等不到平反含冤而終的家屬，越來越多；還活著的人，也都白髮蒼蒼，他們的心是多麼痛啊！即使中共國力日強、人民日富，但在「六四」未獲平反前，世人提到中共，仍會想到29年前那個血腥鎮壓的夜晚。

馬英九表示，「二二八事件」、「白色恐怖時期」和「六四」一樣，都造成無辜受難者。台灣政府 30 年前就開始面對歷史、承擔責任，至今仍在致力尋求家屬及其後人的原諒。台灣能，為何中共不能？

關鍵字馬英九六四天安門白色恐怖二二八事件
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