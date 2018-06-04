馬英九：六四不平反　統一不能談

「六四天安門事件」今(4)日 29 周年，前總統馬英九表示，他在台北市長任內就曾說過，「六四不平反，統一不能談」。現在，他的態度還是一樣。「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛。」唯有如此，才能真正拉近兩岸人民的心理距離，也才能讓中共成為世人眼中真正的大國。

馬英九說， 29 年來，他一直關心「六四」的平反，不只因為受難者與家屬的錐心泣血，也因為「六四」對兩岸關係影響至深。

馬英九指出，六、七十年前，台灣也曾經歷過「二二八事件」與「白色恐怖時期」。去年中共舉行第 19 次全國代表大會時，中共國家主席習近平曾說，對台政策要「尊重台灣現有的社會制度與台灣人民的生活方式」。過去 30 年來，台灣政府一直致力處理「二二八事件」與「白色恐怖時期」的賠償及平反，這就是臺灣現有的社會制度，以及臺灣人民的生活方式。