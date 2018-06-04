這是哪位阿伯？強尼戴普近照曝光　蒼老消瘦如70歲老翁

你認得出來他是誰嗎？好萊塢性格男星強尼戴普（Johnny Depp）近日隨所屬樂團赴俄羅斯演出，吸引許多死忠粉絲朝聖，強尼戴普本人也親切地與他們合照，只是照片一曝光，外界驚呼今年才54歲的他，外貌猶如70歲阿伯，蒼老消瘦的模樣讓人擔憂。

強尼戴普最近隨著自己的樂團「好萊塢吸血鬼」（The Hollywood Vampires）展開一系列的世界巡演，日前樂團到俄羅斯開唱，粉絲也趁機與偶像合影，並興奮曬出照片，照片中強尼戴普一身帥氣搖滾勁裝，摟著女粉絲，絲毫沒有巨星架子，只不過他的臉頰明顯凹陷、身形比以往瘦了一圈，氣色看起來也不是很好，彷彿瞬間老了20幾歲。



▲強尼戴普爆瘦臉上無血色，令粉絲擔憂。（圖／翻攝IG , 2018.06.04）

網友看到昔日英俊有型的他變成這副模樣，紛紛表示：「他生病了吧」、「殺了我吧，這是強尼戴普嗎」，也有人憂心過去有酗酒、濫用藥物問題的他健康是否出了問題，但據《USA TODAY》報導，強尼戴普應該是在為新作《City of Lies》的角色做準備，也有其他粉絲分享與他的合照，照片中強尼戴普看起來沒有像大家說得那麼糟，也許真的是網友多慮了！



▲此張照片中的強尼戴普看起來正常許多。（圖／翻攝IG , 2018.06.04）