淚噴！麵包超人「撕臉給人吃」　背後故事有洋蔥

好催淚！日本知名漫畫《麵包超人》作者柳瀬嵩於日前驚傳心臟衰竭逝世，享年 94 歲。近日《麵包超人》再度在網路上掀起一陣熱議，許多人認為「麵包人撕臉給人吃」一幕非常驚恐，卻意外讓《麵包超人》背後超催淚的真實故事曝光，許多網友紛紛淚推：「有洋蔥！」
在許多小孩的心目中，《麵包超人》是所有人的英雄，只要有人肚子餓或是遇上困難，不管在哪他都二話不說幫忙到底。麵包超人是製作麵包的大師「果醬叔叔」所做出的紅豆麵包，因剛好生命之星墜落在麵包上而誕生。為了能在有人需要時伸出援手，麵包超人每天上街巡邏，遇到肚子餓的人就將自己的臉分給他們吃，且只要細菌人惡作劇、做壞事，他就會利用「麵包超人拳」教訓細菌人。《麵包超人》中每個角色都別具特色，每一集的角色和故事都非常熱鬧、歡樂。
至於《麵包超人》的誕生背景，據維基百科記載，其實是來自作者柳瀨嵩的從軍經驗。柳瀨嵩在軍中製作政治宣傳相關文件時，對於「什麼是正義」感到困惑，當時流行文化中的英雄故事，其主角往往具有強大超能力、先進武器與高攻擊性必殺技，他們將兇惡的怪獸徹底打倒，並拯救受苦的人。不過，在這樣的戰鬥中經常伴隨大量建築物損壞、自然生態遭破壞、環境污染等，而故事卻只是在英雄打倒敵人後就結束。
這讓因為戰亂而飽受飢荒之苦的柳瀨嵩體認到「生命中最重要的事是吃」，因此，他創作了「麵包超人」這麼一個會將食物分給飢餓者的英雄，並以此宣揚「正義就是以食物幫助飢餓的人」這樣的理念。
據了解，柳瀨嵩於 1919 年在東京出生，東京高等工藝學校圖案科（現為千葉大學工學部設計學科）畢業後，做過編輯、美術設計、漫畫家、繪本作家、作詞作曲家、詩人、歌手與導演等，在許多領域都非常活躍傑出。