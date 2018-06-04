淚噴！麵包超人「撕臉給人吃」　背後故事有洋蔥

好催淚！日本知名漫畫《麵包超人》作者柳瀬嵩於日前驚傳心臟衰竭逝世，享年 94 歲。近日《麵包超人》再度在網路上掀起一陣熱議，許多人認為「麵包人撕臉給人吃」一幕非常驚恐，卻意外讓《麵包超人》背後超催淚的真實故事曝光，許多網友紛紛淚推：「有洋蔥！」

在許多小孩的心目中，《麵包超人》是所有人的英雄，只要有人肚子餓或是遇上困難，不管在哪他都二話不說幫忙到底。麵包超人是製作麵包的大師「果醬叔叔」所做出的紅豆麵包，因剛好生命之星墜落在麵包上而誕生。為了能在有人需要時伸出援手，麵包超人每天上街巡邏，遇到肚子餓的人就將自己的臉分給他們吃，且只要細菌人惡作劇、做壞事，他就會利用「麵包超人拳」教訓細菌人。《麵包超人》中每個角色都別具特色，每一集的角色和故事都非常熱鬧、歡樂。