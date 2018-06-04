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2個月狂跳電！他列出民進黨「十大能源幹話」　網友淚推

編輯中心／綜合報導2018/06/04 12:58
▲政治評論員黃子哲在臉書上重新回顧民進黨執政後的「能源十大幹話」，引發網友討論。（圖／中央社資料照片）
▲政治評論員黃子哲在臉書上重新回顧民進黨執政後的「能源十大幹話」，引發網友討論。（圖／中央社資料照片）

夏天逼近，天氣一天比一天熱，全台用電的情況也跟著大吃緊！今年 5 月 30 日，全台用電量竟然超過了去年 8 月的最高紀錄，不禁令人擔憂起接下來 7 、 8 月份的用電是否會破表。對此，政治評論員黃子哲在臉書上指出，民進黨政府一再宣誓不缺電，但近 2 個月來全台發生十幾起大規模的跳電事故，簡直是「跳乎伊爽，跳乎伊勇，跳跳跳甲要起瘋！」黃子哲也重新回顧民進黨執政後的「能源十大幹話」，引發網友討論。

1.經濟部長沈榮津：「沒有缺電，只是備載(轉)容量偏低」。黃子哲認為「部長是在說『沒有缺錢，只是銀行存款偏低」的意思嗎？』」

2.總統蔡英文：「電價其實靠幾個方面來考量的，包括電價結構的問題，還有整體財務的規劃」。黃子哲表示這其中就不包括，「蔡英文選前承諾電價 10 年不漲」。

3.蔡英文：「在推動非核家園及改善空汙的前提下，同時達到穩定供電任務，確保經濟發展與民眾生活不受影響。」黃子哲表示「這番話簡直是『空心蔡』的極致體現，台北美國商會說：廢核、減碳、低電價要同時發生，不相信！」

4.民進黨秘書長洪耀福：「空汙是假議題」。黃子哲說，PM 2.5 是假的，多數空汙屬境內是假的，肺癌是十大癌症死因之首也是假的，只有乾淨的煤是真的！

5.行政院長賴清德：「深澳電廠用的是乾淨的煤」。黃子哲諷刺，「這是說會有健康的毒氣、清白的黑道、還是清廉的陳水扁？」

6.賴清德：「核二廠 2 號機是再轉，不是重啟」。對此，黃子哲表示「難怪賴神可以晃點大家他既『親中』也『愛台』，中文教育真的不能等呀。」

7.謝長廷：「台灣絕不會缺電，但電從哪裡來，還不知道」。黃子哲承認，這有幹話，但也有實話。

8.立委林靜儀：「晚上十點後限電，早點睡，可解決能源及少子化問題」。黃子哲建議不如就全天限電，「就可以重現民進黨最愛的那個 16 世紀『福爾摩沙』的台灣島了」。

9.政務委員張景森：「建議百貨公司用午休來節電」。黃子哲批張景森「這肯定是林靜儀的好朋友，用 QK 治百病，腦殘也得救？」

10.台北市議員梁文傑：「全國健身房的機器連結發電機來發電，可以抵得過一座電廠」。黃子哲嘲諷地說「蔡英文也說 Gogoro 兩顆電池，可以提供一個家庭 5 、 6 天的電量耶。這簡直超英趕美，支持蓋健身房及電池廠取代深澳電廠」。

關鍵字幹話民進黨蔡英文黃子哲限電
麵包超人撕臉給人吃　背後故事催淚

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