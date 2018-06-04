騎車撞死闖紅燈行人「賠3百萬」　他淚訴：寧願是我死！

據了解，整起事件發生在今年 2 月 28 日清晨 5 時許，24 歲的陳男騎乘一輛租來的大型重型機車，自和平東路往西前進，行經西園路艋舺公園旁路口時，交通號誌由紅燈剛剛轉為綠燈，陳男並未減速就直接騎過路口，結果在斑馬線撞上了違規闖越紅燈的 58 歲周姓男子，周男當場被撞飛身亡，陳男的傷勢也十分嚴重，不只氣胸還顱內出血昏迷，被送進了加護病房。

今( 2018 )年 2 月間，台北市一名 25 歲陳姓男子，騎乘重機車行經和平西路時，不慎撞上一名違規闖越紅燈的路人，路人當場死亡，陳男自己也身受重傷。如今陳男不僅要負擔龐大的醫療費、維修費，還得面臨要賠給死者家屬的高額賠償金，加起來將近 300 萬元，沉重的負擔讓他不禁難過的上網 PO 文感嘆：「寧願死的是自己！」



▲今年 2 月間，台北市陳姓男子騎乘重機車行經和平西路時，撞上違規闖越紅燈的路人，路人當場死亡，陳男自己也身受重傷。圖為車禍示意圖，與本新聞無關。（示意圖／NOWnews 資料圖片）

撿回了一條命的陳男，卻被許多後續的問題搞得心力交瘁，他在臉書社團「爆廢公社」中 PO 道：「一場車禍（醫療費 + 維修費 + 慰問金 + 保險費）等等，加起來快 300 萬元，我應該怎麼辦？」他難過地表示：「這場車禍我右手已經 3 個月無法動了，除了債務變重外，還有法院裁定...我好希望離開的是我，真的快喘不過氣了！」

該文一出，立刻引來許多網友留言為陳男加油打氣：「一定要堅強，事情會越來越好的」、「不要做傻事，只要活著就有希望」、「這就是俗稱的行人帝王條款，真的很無言」、「行人最大，騎車開車的人，只能祈禱自己別倒楣遇上這種事」、「能活下來就是最重要的，千萬別放棄！」

警方指出，經調閱路口監視器畫面，以及目擊行人的說法，死者周男在過馬路時，交通號誌確實已經轉成紅燈；而陳姓騎士雖然沒有闖紅燈，但行經斑馬線時，沒有減速禮讓行人，因此恐須負過失致死責任，此項刑責最重刑期為 2 年徒刑。

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