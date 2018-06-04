52歲三級片豔星自曝人夫追求　男女通吃險當百億少奶奶

現年52歲香港豔星陳雅倫是名符其實的「美魔女」，年過半百的她保養得宜，外貌與身材皆看不出來實際年齡，她曾在三級片《南洋十大邪術》、《危情》有激情裸露床戲，尺度大膽。男女通吃的她情史也很豐富，曾因澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）已婚婉拒對方追求，去年與吳彥祖表哥Martin的婚事則已退婚收場，早年更傳出與歌手潘美辰有過緋聞，近日再被爆和「沉香大王」簡文樂女兒Katie有蕾絲情，引起不小話題。

陳雅倫日前接受香港《蘋果日報》專訪，細數過往情史，她透露與張學友乾弟陳庭威、音樂創作人黃尚偉曾交往過，也和港星吳鎮宇、黃秋生傳過緋聞，不過吳、黃兩人都被她否認，至於和身價百億的周焯華關係，陳雅倫表示是對方主動追求，有次聊天周焯華表示自己已婚，她當下聽到傻眼，坦言自己占有慾強，無法和別人分享同一個男人。



▲52歲的陳雅倫外貌及身材保養得宜。（圖／翻攝陳雅倫IG , 2018.06.04）

桃花一直很旺的她，身邊不乏愛慕者，更自爆很多都還是人夫身分，她也曾與威尼斯人賭場總裁總裁馬克布朗（Mark Brown）交往，最後因自己缺乏安全感而分手，而談到當年論及婚嫁的吳彥祖表哥Martin，陳雅倫直白地說：「《志明與春嬌》有句對白『人生總會遇到幾個人渣』，好有共鳴！」



▲陳雅倫過往情史豐富，但至今仍小姑獨處。（圖／翻攝陳雅倫IG , 2018.06.04）