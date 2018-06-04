男星苦熬七年發片再入圍金曲 　妻得知爆哭5分鐘

「Nicky小胖子」李玖哲自2010年發行《好玖》專輯後，便沉寂歌壇一段時間，7年之後2017年發行專輯《Will You Remember》，入圍金曲獎最佳男歌手，得知入圍消息的他非常高興，老婆「相馬茜」知道後，在電話中哭了五分多鐘，李玖哲笑說：「好像我已經得到金曲獎了」。
▲李玖哲得知入圍金曲後，傳訊息跟「麻吉大哥」黃立成說，結果「麻吉大哥」都沒有回他訊息。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）
去年李玖哲發專輯時，宣布和日籍女星「相馬茜」已經結婚三年，雖然分隔兩地，不過感情仍然非常甜蜜幸福，李玖哲大方透露，經常對老婆說：「我愛你」，問到兩人何時要生小孩，李玖哲回應：「看上帝的安排，自然就好」。被問到是否會帶老婆走金曲紅毯？李玖哲害羞說：「我有約她，但她還沒答應我」，而是否會穿幸運內褲，加持一下？李玖哲笑說：「那件內褲找不到了」。
▲李玖哲與日籍女星相馬茜結婚3年多，感情甜蜜。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）
李玖哲自2007年推出專輯《Baby是我》，獲得金曲獎肯定，打敗林俊傑、曹格、陶喆、吳克群，奪下最佳男歌手獎。等了11年，李玖哲又入圍金曲獎，再度和林俊傑「交手」，李玖哲覺得，入圍者都是很棒的音樂人，不怕被比較，「我覺得，我努力做自己就好」。