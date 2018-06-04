男星苦熬七年發片再入圍金曲 　妻得知爆哭5分鐘

「Nicky小胖子」李玖哲自2010年發行《好玖》專輯後，便沉寂歌壇一段時間，7年之後2017年發行專輯《Will You Remember》，入圍金曲獎最佳男歌手，得知入圍消息的他非常高興，老婆「相馬茜」知道後，在電話中哭了五分多鐘，李玖哲笑說：「好像我已經得到金曲獎了」。



▲李玖哲得知入圍金曲後，傳訊息跟「麻吉大哥」黃立成說，結果「麻吉大哥」都沒有回他訊息。（圖／記者林柏年攝, 2018.06.04）