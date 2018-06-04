蘋果WWDC登場！ iOS12首曝光

蘋果開發者大會 WWDC 美國加州聖荷西登場！iOS12 首度公開亮相，首日 WWDC 聚焦在軟體方面，包括 iOS 12 、MacOS Mojave 、WatchOS 5 都搶先曝光。超多新功能將可應用在所有現行 iOS 11 裝置，以及今秋即將推出的新 iPhone 上。

Memoji 使用者利用臉部辨識的 AR 實境技術，可以變身為 Animoji ，並且任意變換髮型、膚色、配件等。



▲ Animoji 新增四名新角色。（圖／翻攝蘋果）

而 iOS 12 更加入 「 Animoji Tounge Detection 」，Memoji 不只能隨使用者臉部表情變化，還新增吐舌表情，還能將 Memoji 加入 iMessage 裡。

Siri 再進化，新加入「 ShortCut 」功能，可以掌管使用者的每日大小行程。利用 ShortCut Tool ，使用者可下載百種額外功能讓 ShortCut 變得更加個人化。使用者也可自創提示句叫 Siri 訂咖啡、開啟家裡空調等，同時 Siri 也會記住使用者的每日行程。



▲FaceTime 新增 32 人群組、視訊聊天功能。（圖／翻攝 蘋果）

FaceTime 新增功能，最多加入 32 名聯絡人群組聊天以及 FaceTime ，所有聯絡人的通話視窗將顯示在 FaceTime 的欄目，開口說話的一方聊天視窗會自動放大。而 Animoji 也可加入 FaceTime 視窗中，聊天對象一秒變身可愛 Animoji 。



▲新增防止手機成癮的多項功能，包括勿擾，App Limited 、通知聚集。（圖／翻攝 蘋果）

更新後的「勿擾模式」有助用戶安穩入眠，所有的通知都將隱藏直到隔天一早，使用者輕點螢幕後才會顯現。

為防範手機成癮症，iOS 12 加入 Screen time 分析，將細數使用者在每個 app 、網頁、應用程式上花費多少時間。

此外，iPhone 、iPad 已成現今兒童教育、娛樂的重要工具之一，iOS 12 新增「兒童使用時間」功能，家長可以監控孩童在哪個 App 上花費最多時間。

App Limited 功能則讓使用者透過時間設定，時間一到就提醒在哪一個 App 上使用時間過長。

通知功能大改造！過去 iphone 的通知功能總是落落長，而更新後的通知功能會依主題、不同 app 的關聯性集結成群組，如果使用者要關閉也可一併用手指滑掉。



▲照片搜尋功能新增 For You Tap 。（圖／翻攝 蘋果）

「照片」新增智慧搜尋功能，新推出的 For You 按鈕將依景點、人物、事件推薦使用者照片，並找出適合的朋友向其傳送照片，當對方收到照片後，其 iCloud 的資料會找出是否有相應的照片可推薦回去。



▲iOS 12 聚集 AR 多重使用者經驗。（圖／翻攝 蘋果）

iOS 12 的重頭戲聚焦在 AR 上，主打多重使用者即時分享。而透過 AR 擴增實境技術，iPhone 可在擴增實境測量長度及面積。



▲ARKit 2.0 供開發者更進步的 AR 技術平台。（圖／翻攝 蘋果）

而蘋果也攜手動畫公司皮克斯打造 USDZ 的文件形式，讓開發者可以將任何 3D 之物帶入擴增實境的世界中。

而 VR 使用者開發平台 ArtKit 推出 2.0 版本。今年強調 VR 多重使用者的介面，將可用在 Lego 積木上，最多可以加入 4 個人同時遊戲，另外 ARKit 同樣聚焦臉部辨識。



▲蘋果 WWDC 首日，iOS 12 搶先登場。（圖／翻攝 蘋果）

其他新增功能包括，Apple 新聞、股市，以及語音 demo 上。