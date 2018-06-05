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蔡英文未婚沒小孩所以「沒母性」？館長言論惹議

編輯中心／綜合報導2018/06/05 10:18
▲館長日前開直播時表示，兩年前全家及朋友都投給蔡英文，以為她女性的身分會比較有母愛，事後才知道蔡英文「沒結婚也沒小孩，還是大小姐出身」，此番「母性說」言論引來網友批評。（圖／翻攝自館長直播影片）
▲館長日前開直播時表示，兩年前全家及朋友都投給蔡英文，以為她女性的身分會比較有母愛，事後才知道蔡英文「沒結婚也沒小孩，還是大小姐出身」，此番「母性說」言論引來網友批評。（圖／翻攝自館長直播影片）

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前在直播中呼籲選民，年底選舉時應該全力支持藍營的候選人，遭網友批評是「假中立」，館長澄清，家中選票在兩年前都投給蔡英文總統，原先以為女性總統會有「母性」，比較會照顧人民，但沒想到蔡英文「沒結婚生小孩，又是大小姐出身」。這番言論引來女權人士不滿，質疑政府施政與結婚的關聯性何在。

館長日前在直播中批評蔡英文政府的外交政策，進而與民進黨立委段宜康隔空互嗆，館長隨後在直播中公開呼籲，年底縣市長選舉要用選票來制裁民進黨，並且比喻投給國民黨是從爛蘋果之中挑一個比較好的。

館長透露兩年前總統大選，自己全家以及朋友全部投給了蔡英文，理由是「因為女生是媽媽嘛，當一個女生天生應該會有母性的光和愛，會把我們當成小孩，會照顧我們，但是我們錯了」，館長接著表示他事後才知道，「蔡英文根本沒有結婚也沒有生小孩，而且是大小姐出身」。

館長的這番「母性說」引來外界批評，臉書「肯腦溼的人生相談室」表示「對對對，沒有結婚就是該下台，林家女孩林默娘也沒結婚，德不配位，不能叫天上聖母」，質疑館長批評的政府施政與結婚的關聯到底在哪。

網友則留言「沒對象不結婚不行阿」、「呂秀蓮、洪秀柱，這個人很歧視你們」、「不是女性就該有天生的母性，不管今天他是單身、結婚有小孩都一樣」、「笑死，有結婚的是多有父愛啦」。

關鍵字館長蔡英文陳之漢母性林默娘結婚政府施政
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