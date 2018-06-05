全部攻擊我一個！遭批「沙文主義」　館長怒喊告媒體

昨（ 4 ）日有媒體報導，館長直播中提到「總統蔡英文沒結婚、沒小孩，根本沒有母性又是大小姐出身」，並引用網友留言批評館長「發言充斥沙文主義、字字句句都在歧視女性」，引發館長怒火，憤而喊告「告不告得成不重要，重點是我要讓你一直跑法院」。不過，館長經求證後認為，該報導是引述黨工說詞，認為其實都是引用別人的話來炒一個風向，但他仍將原本與蘋果約好的專訪取消。

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢怒了！日前他在直播中表態支持國民黨，並提及「民眾本以為女性總統會有母性照顧台灣人，但蔡英文沒結婚、沒小孩，還是大小姐出身」，遭批是「沙文主義」、「歧視女性」，讓他相當不滿決定提告。

館長深夜再開直播解釋，他當時說的是「女性會有母愛，蔡英文沒有結婚、沒生小孩，不懂得養小孩的痛苦，可能無法體會當母親的艱辛」，卻被曲解成「批評女性沒有結婚」、「歧視女權主義」與「沙文主意」，他心生不滿憤而怒道：「這幾天，我講東他們寫西，我講北他們寫南，我明明在講的是石頭，你講的卻是雞蛋」，讓他覺得莫名其妙。館長認為，一切都是黨工搞鬼，並強調自己不僅尊重女權，也非常尊重同性戀。

此外，館長提到，許多圖文作家都喜歡消費他，他尊重，但也忍不住說，「我沒有要選舉欸，現在我一個館長，居然比國民黨立委、國民黨議員、國民黨市長還要屌，全部都攻擊我一個」，讓他覺得很好玩，「原來我現在比這些政治人物更值得，讓他們一直來攻擊我」，他也不禁要問「這意義到底在哪裡？」

許多館粉則留言支持館長：「館長加油，要挺住，你還有我們」、﻿「民進黨ㄉ特質 有嘴說別人 沒嘴說自己 一有錯就怪別人 拿黑的硬告訴百姓那是白ㄉ？當大家都白癡嗎？抹黑 栽贓 詐騙民進黨一貫ㄉ手段 有話一定要說出來 館長加油！﻿」「好！ 阿館我欣賞你」、「館長辛苦了 感謝你為台灣人民發聲 那些自命清高的高知識份子 讀書讀到屁股上啦 連基本的公正都不懂﻿」、「館長講的就是我不投民進黨的原因！（民主進步黨）這幾個字真的很諷刺！﻿」