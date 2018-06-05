NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈張忠謀謝股東給機會　全場熱烈鼓掌國際電腦展開跑　迎接AIoT世代8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

全部攻擊我一個！遭批「沙文主義」　館長怒喊告媒體

生活中心／綜合報導2018/06/05 12:13
▲遭批「沙文主義、歧視女性」，館長喊告媒體。（圖／翻攝自館長直播影片）
▲遭批「沙文主義、歧視女性」，館長喊告媒體。（圖／翻攝自館長直播影片）

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢怒了！日前他在直播中表態支持國民黨，並提及「民眾本以為女性總統會有母性照顧台灣人，但蔡英文沒結婚、沒小孩，還是大小姐出身」，遭批是「沙文主義」、「歧視女性」，讓他相當不滿決定提告。

昨（ 4 ）日有媒體報導，館長直播中提到「總統蔡英文沒結婚、沒小孩，根本沒有母性又是大小姐出身」，並引用網友留言批評館長「發言充斥沙文主義、字字句句都在歧視女性」，引發館長怒火，憤而喊告「告不告得成不重要，重點是我要讓你一直跑法院」。不過，館長經求證後認為，該報導是引述黨工說詞，認為其實都是引用別人的話來炒一個風向，但他仍將原本與蘋果約好的專訪取消。

館長深夜再開直播解釋，他當時說的是「女性會有母愛，蔡英文沒有結婚、沒生小孩，不懂得養小孩的痛苦，可能無法體會當母親的艱辛」，卻被曲解成「批評女性沒有結婚」、「歧視女權主義」與「沙文主意」，他心生不滿憤而怒道：「這幾天，我講東他們寫西，我講北他們寫南，我明明在講的是石頭，你講的卻是雞蛋」，讓他覺得莫名其妙。館長認為，一切都是黨工搞鬼，並強調自己不僅尊重女權，也非常尊重同性戀。

此外，館長提到，許多圖文作家都喜歡消費他，他尊重，但也忍不住說，「我沒有要選舉欸，現在我一個館長，居然比國民黨立委、國民黨議員、國民黨市長還要屌，全部都攻擊我一個」，讓他覺得很好玩，「原來我現在比這些政治人物更值得，讓他們一直來攻擊我」，他也不禁要問「這意義到底在哪裡？」

許多館粉則留言支持館長：「館長加油，要挺住，你還有我們」、﻿「民進黨ㄉ特質 有嘴說別人 沒嘴說自己 一有錯就怪別人 拿黑的硬告訴百姓那是白ㄉ？當大家都白癡嗎？抹黑 栽贓 詐騙民進黨一貫ㄉ手段 有話一定要說出來 館長加油！﻿」「好！ 阿館我欣賞你」、「館長辛苦了 感謝你為台灣人民發聲 那些自命清高的高知識份子 讀書讀到屁股上啦 連基本的公正都不懂﻿」、「館長講的就是我不投民進黨的原因！（民主進步黨）這幾個字真的很諷刺！﻿」

關鍵字館長陳之漢蔡英文沙文主義歧視女性
達人帶路　肉粽名攤美味秘訣大公開MacOS Mojave首亮相

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan