女星揭密「機場時尚」都是假　「花錢請攝影師拍」包修圖

大明星的行頭穿搭向來是粉絲追隨的潮流指標，螢光幕上的打歌服或是舞台裝為求搶眼，造型設計稍嫌浮誇，對一般人來說多了點距離感，不過名人私下的穿著則比較有「人味」，自然成為討論焦點，所謂的「機場時尚」就蔚為風潮。不過大陸女星林允近日自爆，自己的機場時尚照竟是「花錢請人拍的」，透露拍一次大約1千多塊人民幣（約5千元新台幣），揭開這個不能說的秘密。

22歲「星女郎」林允2016年因參演周星馳執導的電影《美人魚》而爆紅，目前正在拍攝續集的她，亮麗的外型受到各界矚目，自然是媒體爭相捕捉的對象。她日前在微博小號爆料，自己所有的機場美照都是花錢請人拍攝的，「攝影師要請的，拍一次1千多塊錢吧，可能還有更貴的。」還說基本上會幫妳修9張圖，PO文一出引起網友熱議。



▲林允外在條件極佳。（圖／翻攝林允微博 , 2018.06.05）

她表示有次到上海，經紀人幫她請了一名攝影師，結果因為機場人潮眾多，「最後攝影師被擠飛了，拍的圖一般般也沒推，感覺錢白花了。」林允接著說，有段時間逼著助理拿單眼相機幫她拍照，「我自己導圖，自己修圖…」，「有次帶了4、5套衣服，拍完一套去廁所換，拍得可起勁了！」還對自己的修圖技術頗自滿，林允直率的說：「這是小小實話，不說會憋死！」



▲林允個性直率。（圖／翻攝林允微博 , 2018.06.05）



▲林允微博全文。（圖／翻攝林允微博 , 2018.06.05）