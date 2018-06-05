演習視同作戰　屏東萬安41號演習逼真緊湊

107年軍民聯合防空（萬安41號）演習，今(5)日下午13時30分舉行，屏東動用警力計1296員及民力983人共計2279人次，由縣長潘孟安主持，在行政院全民動員會報副統裁官劉柏良、警察局長江雅文陪同下，視察屏東火車站乘客疏散、災害搶救及傷患救護演練等，演練內容如同真實情況，獲劉副統裁官肯定。

潘縣長首先與副統裁官劉柏良於縣警局民防管制中心聽取簡報，警報響起後，一行人前往屏東火車站視導乘客疏散及傷患救護演練，沿路不見行車，行人也配合避難。實作演練當中，包括婦人遇緊急狀況之急救措施都一一呈現。現場模擬火車站遭遇攻擊並發生火警，消防局出動消防車2組水管進行滅火，過程逼真緊湊。