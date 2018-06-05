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政治

呂秀蓮：歷史可能記載　台灣亡在民進黨手裡

記者陳弘志／台北報導2018/06/05 16:17
▲前副總統呂秀蓮返國，確定與民進黨分道揚鑣。（資料照片／記者葉政勳攝）
▲前副總統呂秀蓮返國，確定與民進黨分道揚鑣。（資料照片／記者葉政勳攝）

放話「脫黨」要作自由人、講良心話，且思考參選台北市長的前副總統呂秀蓮今(5)日在廣播表示，民進黨全黨，現在除了想到選舉要贏，真的有想到國家安危嗎？台灣未來是否亡在民進黨手裡？

呂秀蓮在訪談中，幾度激動捶桌，她表示，歷任的台灣總統當的太輕鬆了，台灣現在已經快要從地球上消失。當初民進黨選舉對策委員會來找她談時，她就曉以大義，明確指出 2018 年是蔡英文總統兼民進黨主席的期中考，也會奠定 2020 年蔡英文能否繼續執政的基礎，更是對岸領導人習近平要不要解決台灣問題的關鍵之一。

呂秀蓮說，民進黨全黨，現在除了想到 2018 年選舉要贏，真的有想到國家安危嗎？她提醒說「民進黨當權者不要沉緬在權力追逐中，依她的判斷，歷史可能記載，台灣是亡在民進黨手裡。我很客氣說，我要切腹自殺，民進黨公職人員要不要切腹自殺」？

對於蔡英文透過總統府聯繫，四次來電說要看她，呂秀蓮表示，蔡英文當黨主席後，有多少次機會可以來看她，「何必在大家的壓力之下來見我，她根本不認識我，我懷疑她認識我」。呂秀蓮說，蔡英文始終不去看李登輝、陳水扁前總統，「我算什麼？退休，就是退休了」。

對於自己是否退黨？呂秀蓮表示，她不知道退黨的程序為何，但她心中已經是「脫黨」。呂說，「我開始要做自由人、說良心話。至於那張黨證，黨證在我的皮包裡，我會把它放在我的故事館」。

呂秀蓮爆料，在蔡英文眼中，她不存在。最明顯的一次，是在農曆年前的尾牙宴。當時她已表態參選台北市長，也坐在主桌上，但蔡英文看到姚文智，隨即親切打招呼。當蔡回頭，看到呂也在場，雖然也笑得燦爛，但蔡英文在台上致詞時，只對姚文智說「我如果有偏心，也一定對你偏心」。呂秀蓮說，許多事情慢慢驗證，原來這場戲，劇本早就寫好了。

對於執政缺失，和一個月內連續斷交兩國，呂秀蓮忍不住質疑「像布吉納法索那麼大的邦交國要斷交，蔡總統怎會不知道？當天下午一點多，還跟祕書長吃荔枝、網路直播」？呂秀蓮指出，立法院質詢外交部長吳釗燮，想了解總統當天到底幾點才知道斷交？吳釗燮竟然回答忘掉了，她指出吳釗燮當過國安會祕書長、總統府祕書長，年齡比她年輕，怎麼突然得到老人痴呆症？不可思議。

至於年底會不會參選台北市長？呂秀蓮說，「我不排除任何可能」。

關鍵字呂秀蓮蔡英文台北市長選舉民進黨
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