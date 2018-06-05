少棒／驚險擊敗富田　中正2:0闖進冠軍戰

國小棒球運動聯賽軟式組今(5)日進行四強賽的對決，今年派出主力來爭冠的高雄市中正國小，在面對屏東富田國小的比賽，遭到對方強投陳靖澤的壓制、一度陷入苦戰，不過靠著陣中雙胞胎兄弟林劭倫、林劭威在5局上接連敲安、打回球隊重要的1分，終場中正以2:0收下冠軍賽的門票，而富田則是遺憾落敗，明天只能搶季軍。

富田今年在名教頭王子燦的帶領下，打出相當優異的表現，本場比賽他們推出王牌陳靖澤來封鎖勁敵，也讓雙方開賽就形成投手戰，前4局打完兩隊戰成0:0平手。

不過在5局上、兩出局後，戰局開始出現了變化，林劭倫先敲出紮實的二壘安打，而接著林劭威在兩好球的情況下敲安，打回球隊的第1分；隨後林德昱本壘上空附近的飛球幸運的形成安打，中正單局灌進2分，取得重要的超前。