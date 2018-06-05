少棒／驚險擊敗富田　中正2:0闖進冠軍戰

國小棒球運動聯賽軟式組今(5)日進行四強賽的對決，今年派出主力來爭冠的高雄市中正國小，在面對屏東富田國小的比賽，遭到對方強投陳靖澤的壓制、一度陷入苦戰，不過靠著陣中雙胞胎兄弟林劭倫、林劭威在5局上接連敲安、打回球隊重要的1分，終場中正以2:0收下冠軍賽的門票，而富田則是遺憾落敗，明天只能搶季軍。
富田今年在名教頭王子燦的帶領下，打出相當優異的表現，本場比賽他們推出王牌陳靖澤來封鎖勁敵，也讓雙方開賽就形成投手戰，前4局打完兩隊戰成0:0平手。
不過在5局上、兩出局後，戰局開始出現了變化，林劭倫先敲出紮實的二壘安打，而接著林劭威在兩好球的情況下敲安，打回球隊的第1分；隨後林德昱本壘上空附近的飛球幸運的形成安打，中正單局灌進2分，取得重要的超前。
而富田雖然在5、6兩局都有出現攻勢，但打者都未能把握，最後林劭威將湯恩宇給牽制出局，也抓到了本場最後一個出局數，中正最終驚險的以2分之差獲勝。
雖然輸球，不過富田今年的表現確實讓許多人刮目相看，教練王子燦認為能打出成績的關鍵在於今年球隊的投手和守備相當不錯。而他也點名捕手高健豪相當穩健，是球隊內野守備的樞紐。
另外在早場的8強賽，富田以5:0擊敗彰化縣東山國小，其中後援投手湯恩宇的壓制功不可沒，他自己也笑說這可能是生涯投得最好的一場。
至於獲勝的中正，今年一路過關斬將、是最被外界看好的隊伍，雖然今天打得兩場比賽火力都有些被壓制，但是他們依舊靠著完整的投手戰力封鎖住對方打線，展現出他們強大的實力。在今天獲勝之後，他們下一場將要對上今年寫下大驚奇的桃園市龍安國小。
▲富田國小湯恩宇。（圖／黃建霖攝）