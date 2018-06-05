江宏恩晉升作家　竟在大陸發行……

藝人江宏恩近日在本土劇《金家好媳婦》中，飾演花心男被罵翻，雖然走在路上經常被民眾喊話「別那麼壞！」但其實私底下的他，是個與劇中完全相反的愛家好男人，不僅工作空檔幾乎都用來陪伴老婆，對於家中三狗二貓共五隻毛孩們更是寵愛無極限。

2017年底，江宏恩發行第一本書《開動吧！毛孩的幸福食堂》，書中介紹許多自己平時會做給毛孩吃的鮮食，書開賣後頗受好評，他表示，「為了牠們的健康，讓牠們開心，只要時間允許，我天天都煮鮮食，忙碌時，就會一次煮幾天份。」厲害的是，該本毛孩食譜書接下來將進軍大陸，在當地發行，由於他目前還在拍攝《金家好媳婦》，書籍宣傳工作將等戲殺青後，才會開跑。