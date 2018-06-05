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娛樂

江宏恩晉升作家　竟在大陸發行……

記者吳維書／台北報導2018/06/05 17:33
▲江宏恩寵愛毛小孩。（圖／艾迪昇提供 , 2018.6.5）
▲江宏恩寵愛毛小孩。（圖／艾迪昇提供 , 2018.6.5）

藝人江宏恩近日在本土劇《金家好媳婦》中，飾演花心男被罵翻，雖然走在路上經常被民眾喊話「別那麼壞！」但其實私底下的他，是個與劇中完全相反的愛家好男人，不僅工作空檔幾乎都用來陪伴老婆，對於家中三狗二貓共五隻毛孩們更是寵愛無極限。

2017年底，江宏恩發行第一本書《開動吧！毛孩的幸福食堂》，書中介紹許多自己平時會做給毛孩吃的鮮食，書開賣後頗受好評，他表示，「為了牠們的健康，讓牠們開心，只要時間允許，我天天都煮鮮食，忙碌時，就會一次煮幾天份。」厲害的是，該本毛孩食譜書接下來將進軍大陸，在當地發行，由於他目前還在拍攝《金家好媳婦》，書籍宣傳工作將等戲殺青後，才會開跑。


▲江宏恩為毛小孩親手製作鮮食料理。（圖／艾迪昇提供 , 2018.6.5）

江宏恩說發行這本書的最大功臣，就是他養15年的黃金獵犬Jumbo，本來就喜歡做菜的他，某天看到媽媽為年邁的Jumbo，準備無油、無鹽的健康料理，讓他起心動念為毛孩親手製作食物。雖然細心照顧仍不敵歲月無情，Jumbo在2016年成了小天使，但Jumbo在世時，都吃他親手所做的鮮食料理，「我特別在意寵物的健康，就想說如果我能用簡單的食材為牠們做料理，攝取的營養會更直接。」

關鍵字江宏恩金家好媳婦毛小孩寵物花心男
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