今日暖新聞》影／彰化YMCA小兵立大功-愛心衝衝衝

▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

端午節將到，彰化YMCA號召善心人士再度募集到上萬顆愛心粽子，將分送粽子到弱勢群族家裡，讓二林、芳苑、二水等偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子，捐贈活由化身成可愛的小小兵的志工揭開愛心粽捐贈弱勢家庭儀式序幕，彰化YMCA理事長許信義說，希望讓弱勢的孩子在等待幸福的途中，有個最溫暖的懷抱。

賽龍舟、吃粽子端午節將到來，一般家戶吃粽子相當平常，但是對眾多三餐不繼的弱勢家庭，則是奢侈美食，彰化YMCA青年會總幹陳啟智表示，關懷偏鄉弱勢家庭已超過30年，從9年前開始，因得知有位小朋友想吃粽子，老阿嬤卻負擔不起，展開募集愛心粽活動，從當年不到10串，如今已募到超過300串、約有上萬顆，顯示台灣社會處處充滿溫情。



▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

縣府社會處長黃淑娟感謝各善心人士和店家，紛紛響應「小兵立大功～愛心衝衝衝」活動，再度募集萬顆愛心粽，讓將化身成「小小兵」的志工英雄，分送愛心粽、來關懷300多個弱勢家庭。



▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

不少參與志工歡喜表示，分送愛心粽是年度超級任務，儘管募集過程相當辛苦，但看到孩子們享用粽子美味的滿足笑容，就足以安慰疲憊的辛勞，希望每年都能募集到熱騰騰愛心粽，溫暖每個弱勢家庭都能歡喜慶端陽。



▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

家長面對漫長暑假中孩子的營養午餐該從何著落更是他們苦惱焦慮的問題。彰化YMCA社工王筱慧說，今年在熱心人士的贊助下，也為300個弱勢學童募集道營養午餐費用，每名學童有1.200元的營養午餐費，將讓300位弱勢家庭小朋友，在暑假2個月期間有免費的營養午餐可以吃。



▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）