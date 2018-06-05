NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈萌系AV練臀肉　辣曬白桃屁屁照「軟腳哥」甩棍叫囂　慘跌一跤糗翻8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

今日暖新聞》影／彰化YMCA小兵立大功-愛心衝衝衝

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/05 20:28
▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）
▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

端午節將到，彰化YMCA號召善心人士再度募集到上萬顆愛心粽子，將分送粽子到弱勢群族家裡，讓二林、芳苑、二水等偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子，捐贈活由化身成可愛的小小兵的志工揭開愛心粽捐贈弱勢家庭儀式序幕，彰化YMCA理事長許信義說，希望讓弱勢的孩子在等待幸福的途中，有個最溫暖的懷抱。


▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

賽龍舟、吃粽子端午節將到來，一般家戶吃粽子相當平常，但是對眾多三餐不繼的弱勢家庭，則是奢侈美食，彰化YMCA青年會總幹陳啟智表示，關懷偏鄉弱勢家庭已超過30年，從9年前開始，因得知有位小朋友想吃粽子，老阿嬤卻負擔不起，展開募集愛心粽活動，從當年不到10串，如今已募到超過300串、約有上萬顆，顯示台灣社會處處充滿溫情。


▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

縣府社會處長黃淑娟感謝各善心人士和店家，紛紛響應「小兵立大功～愛心衝衝衝」活動，再度募集萬顆愛心粽，讓將化身成「小小兵」的志工英雄，分送愛心粽、來關懷300多個弱勢家庭。


▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

不少參與志工歡喜表示，分送愛心粽是年度超級任務，儘管募集過程相當辛苦，但看到孩子們享用粽子美味的滿足笑容，就足以安慰疲憊的辛勞，希望每年都能募集到熱騰騰愛心粽，溫暖每個弱勢家庭都能歡喜慶端陽。


▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

家長面對漫長暑假中孩子的營養午餐該從何著落更是他們苦惱焦慮的問題。彰化YMCA社工王筱慧說，今年在熱心人士的贊助下，也為300個弱勢學童募集道營養午餐費用，每名學童有1.200元的營養午餐費，將讓300位弱勢家庭小朋友，在暑假2個月期間有免費的營養午餐可以吃。


▲彰化YMCA募集到上萬顆愛心粽子，將由「小小兵」分送偏遠地區的弱勢或單親家中，讓他們在端午節也能吃到熱騰騰的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

關鍵字愛心粽彰化ymca粽子端午節弱勢家庭
愛情線索2：奇妙關係大葉大學成立製茶技術產品研發基地

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan