少棒／勝利打點加關門　林劭威：想成為最強雙胞胎

中正國小今(5)日在國小棒球運動聯賽軟式組4強戰，以2:0擊敗實力堅強的富田國小，他們在此役中遭到對方王牌陳靖澤的封鎖，所幸靠著林劭威的關鍵安打、開啟得分的大門，最終才得以驚險晉級。

本場比賽雙方前4局戰成0:0，彼此都沒有辦法突破對方投手的壓制，不過在5局上戰局出現了變化，兩出局後林劭倫敲出二壘安打，接著林劭威也逮中對方的紅中失投球，一棒將跑者給送回來得分，也打破了兩隊之間的僵局。

之後氣勢開始倒向中正這邊，第3棒的林德昱敲出本壘上空的小飛球，但卻幸運的形成安打、又敲回1分；而在取得2分領先後，球隊也派上林劭威上來關門，他雖然上來後遇到了一些危機，但還是不負所託的抓下6個出局數，把中正送進冠軍戰。