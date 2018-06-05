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想上建中北一女 推估會考5科需拿34積分

中央社2018/06/05 20:04
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北5日電）國中會考答對題數與等級對照表今天公布，景文高中國中部主任卓意翔推估，想上建中或北一女的學生，會考5科最好拿到34積分，若想上前5志願，可能要拿到30積分。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心今天公布107年國中教育會考「答對題數與等級對照表」，國中教育會考成績分為「精熟（A）」「基礎（B）」及「待加強（C）」3等級，精熟和基礎又增加「++」 和「+」2 種標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%至50%，寫作測驗成績則分為6級。

台北市景文高中國中部主任卓意翔受訪時表示，以今年和去年會考答對題數相較，如果差異不大，代表難易度控制還算穩定，但更重要的是要看答對的人數多寡，今年學生數比去年少，如果通過比率一樣，實際人數可能會往下降，因此等6月8日會考成績公布後，推估的資訊會更完整。

根據基北區107年免試入學分發簡章資料顯示，若報名人數未超過學校招生名額，則全額錄取，若報名人數超過學校招生名額，則進行超額比序，超額比序項目包含志願序、多元學習表現和國中教育會考，會考成績依等級和標示轉換為會考積分，5科合計積分上限35分、寫作測驗積分上限1分。

若以目前資料來推估學生錄取基北區學校的門檻，卓意翔表示，想上建中或北一女的學生，會考5科可能要34積分以上，如果想上前5志願的學校，會考5科積分可能要30積分以上，至於指標性社區高中，會考5科可能要28積分以上。（編輯：管中維）1070605

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