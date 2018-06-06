菸捐經費用在尾牙？監院糾正財政部

監委仉桂美、江綺雯、江明蒼調查發現，各直轄市及縣（市）政府 101 至 106 年獲配查緝經費計新台幣（下同） 979,560 千元，實支數 685,793 千元，執行率僅 70.01 %，其中花蓮縣政府連續 5 年執行率不及 6 成，而新竹市政府甚至連續 5 年執行率不及 5 成。

針對審計部 105 年度中央政府總決算審核報告指出，部分地方政府獲配菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費之支用，有未符專款專用規定案，監察院於 6 日財政及經濟委員會、內政及少數民族委員會聯席會議通過糾正財政部。

監委指出，另賸餘經費 293,767 千元中，除保留 150,826.94 千元及轉入專戶 26,076.27 千元，供以後年度辦理私劣菸品查緝業務外，餘 116,863.79 千元係逕行解繳市縣庫，未留供以後年度辦理私劣菸品查緝等用途，不符專款專用之規定，其中南投縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府及新竹市政府等有連續 5 年繳庫率均逾 3 成之情形。

監委調查發現，審計部早於 102 年函財政部，要求該部就菸酒業管理及督導查緝執行事項之缺失予以研謀改善時，即已指出 98 至 100 年間，各年度均有半數以上直轄市及縣（市）政府查緝經費執行率低於 80 %，而國庫署並未實地考核其支用情形。

此外，監委表示，南投縣政府、屏東縣政府、新竹市政府、高雄市政府等有以查緝經費支應考察分攤款、員工尾牙餐敘與慰問花籃等與私劣菸品查緝業務無直接相關之費用，或購置非專用於菸酒查緝業務之電腦設備，或支用於非專責辦理菸酒管理業務人員之薪給等情事，亦有違專款專用原則。

監委也指出，財政部對於地方政府執行查緝經費，有多次違反專款專用規定或遲未改善之情形，並未納入查緝經費分配指標項目計算，無法收儆示效果，亟待檢討經費分配機制，俾督促地方政府妥善運用查緝經費，一併要求財政部檢討改善。