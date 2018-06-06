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政治

菸捐經費用在尾牙？監院糾正財政部

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/06 10:44
▲針對部分地方政府獲配菸捐供私劣菸品查緝經費之支用有未符專款專用規定案，監察院於 6 日通過糾正財政部。（圖／NOWnews資料照）
▲針對部分地方政府獲配菸捐供私劣菸品查緝經費之支用有未符專款專用規定案，監察院於 6 日通過糾正財政部。（圖／NOWnews資料照）

針對審計部 105 年度中央政府總決算審核報告指出，部分地方政府獲配菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費之支用，有未符專款專用規定案，監察院於 6 日財政及經濟委員會、內政及少數民族委員會聯席會議通過糾正財政部。

監委仉桂美、江綺雯、江明蒼調查發現，各直轄市及縣（市）政府 101 至 106 年獲配查緝經費計新台幣（下同） 979,560 千元，實支數 685,793 千元，執行率僅 70.01 %，其中花蓮縣政府連續 5 年執行率不及 6 成，而新竹市政府甚至連續 5 年執行率不及 5 成。

監委指出，另賸餘經費 293,767 千元中，除保留 150,826.94 千元及轉入專戶 26,076.27 千元，供以後年度辦理私劣菸品查緝業務外，餘 116,863.79 千元係逕行解繳市縣庫，未留供以後年度辦理私劣菸品查緝等用途，不符專款專用之規定，其中南投縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府及新竹市政府等有連續 5 年繳庫率均逾 3 成之情形。

監委調查發現，審計部早於 102 年函財政部，要求該部就菸酒業管理及督導查緝執行事項之缺失予以研謀改善時，即已指出 98 至 100 年間，各年度均有半數以上直轄市及縣（市）政府查緝經費執行率低於 80 %，而國庫署並未實地考核其支用情形。

此外，監委表示，南投縣政府、屏東縣政府、新竹市政府、高雄市政府等有以查緝經費支應考察分攤款、員工尾牙餐敘與慰問花籃等與私劣菸品查緝業務無直接相關之費用，或購置非專用於菸酒查緝業務之電腦設備，或支用於非專責辦理菸酒管理業務人員之薪給等情事，亦有違專款專用原則。

監委也指出，財政部對於地方政府執行查緝經費，有多次違反專款專用規定或遲未改善之情形，並未納入查緝經費分配指標項目計算，無法收儆示效果，亟待檢討經費分配機制，俾督促地方政府妥善運用查緝經費，一併要求財政部檢討改善。

關鍵字菸捐監察院財政部仉桂美江綺雯
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