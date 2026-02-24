3波鋒面接力！氣象專家吳德榮今（24）日表示，今天台灣附近盛行東南風，各地白天溫暖微熱，高溫約在30度左右，早晚溫差大，週三開始連續幾波短波通過，晴雨多變、為春季易降雨的型態，明天北部及東半部轉有局部短暫雨；週五第二波鋒面再通過，中部以北轉雨轉涼；週六、週日降雨範圍向南擴大，民眾外出要記得攜帶雨具。
今把握最後好天氣飆30度！早晚溫差仍大要注意
吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、週三台灣附近盛行東南風，各地白天溫暖微熱，高溫約在30度左右，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大，西半部清晨及金、馬易起霧。
吳德榮說，今天在峰面前暖區，鋒前中層雲移入、各地雲量增多，中部以北山區偶有零星飄小雨的機率，東半部偶有局部短暫降雨，各地區氣溫北部17至30度、中部17至30度、南部17至32度、東部16至29度。
三波鋒面接力來襲「春雨典型天氣來臨」！228連假天氣出爐
吳德榮表示，明（25）日週三開始鋒面掠過，部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台轉涼，週四（26）日短暫空檔，氣溫略升，下午另一鋒面逐漸靠近，北台灣中高雲移入，雲量增多；週五（27日）上午起鋒面南下，中部以北轉雨、轉涼，到週末鋒面往南移動，降雨趨範圍也向南擴大。
吳德榮說，下週一白天空檔，到了晚上又有另一波短波鋒面逐漸靠近，下週二、三鋒面再通過。從明天開始，連續幾波短波通過，晴雨多變、為春季易降雨的型態，鋒面偶伴隨對流性降雨，鋒後冷空氣並不強。僅達「東北季風」等級（台北測站最低氣溫都在15度以上），但因冷暖頻繁更替，感覺上氣溫的變化幅度都很大，由於短波型態變化快速， 考驗各國模式的模擬能力，應持續觀察最新模式的調整。
資料來源：洩天機教室
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、週三台灣附近盛行東南風，各地白天溫暖微熱，高溫約在30度左右，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大，西半部清晨及金、馬易起霧。
吳德榮說，今天在峰面前暖區，鋒前中層雲移入、各地雲量增多，中部以北山區偶有零星飄小雨的機率，東半部偶有局部短暫降雨，各地區氣溫北部17至30度、中部17至30度、南部17至32度、東部16至29度。
吳德榮表示，明（25）日週三開始鋒面掠過，部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台轉涼，週四（26）日短暫空檔，氣溫略升，下午另一鋒面逐漸靠近，北台灣中高雲移入，雲量增多；週五（27日）上午起鋒面南下，中部以北轉雨、轉涼，到週末鋒面往南移動，降雨趨範圍也向南擴大。
吳德榮說，下週一白天空檔，到了晚上又有另一波短波鋒面逐漸靠近，下週二、三鋒面再通過。從明天開始，連續幾波短波通過，晴雨多變、為春季易降雨的型態，鋒面偶伴隨對流性降雨，鋒後冷空氣並不強。僅達「東北季風」等級（台北測站最低氣溫都在15度以上），但因冷暖頻繁更替，感覺上氣溫的變化幅度都很大，由於短波型態變化快速， 考驗各國模式的模擬能力，應持續觀察最新模式的調整。