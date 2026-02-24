我是廣告 請繼續往下閱讀

今把握最後好天氣飆30度！早晚溫差仍大要注意

今天、週三台灣附近盛行東南風，各地白天溫暖微熱，高溫約在30度左右，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大

▲今（24）日天氣依舊晴朗微熱，明天鋒面開始通過之後北台灣氣溫下降，其他地區早晚溫差仍大。（圖/中央氣象署提供）

三波鋒面接力來襲「春雨典型天氣來臨」！228連假天氣出爐

明（25）日週三開始鋒面掠過，部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台轉涼

週五（27日）上午起鋒面南下，中部以北轉雨、轉涼，到週末鋒面往南移動，降雨趨範圍也向南擴大。

下週二、三鋒面再通過。