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MLB／陳偉殷談一朗　「你有看過44歲這樣跑的人嗎」

記者吳政紘／綜合報導2018/06/06 11:51
▲陳偉殷先發。（圖／美聯社／達志影像）
▲陳偉殷先發。（圖／美聯社／達志影像）

台灣旅美左投陳偉殷今（6）日接受日本媒體《Full Count》專訪，提到前輩鈴木一朗轉隊，並且擔任水手隊GM特助，殷仔說：「我能跟一朗前輩一起同隊這2年，感覺到很幸福。」

在一朗面前，殷仔就像是個棒球少年，他說：「你看一朗他44歲的體態，動作，真的讓人不敢置信，他對棒球的態度，也讓我學到很多。」

陳偉殷自2012年跟金鶯隊簽約後，就此開啟大聯盟生涯，他在金鶯4年拿下46勝32敗，防禦率3.72。

不過轉隊到馬林魚後，殷仔簽下5年8000萬美元的超大合約，尤其是他在2016年開始受傷，這幾年38場出賽，8勝9敗，防禦率4.95。

陳偉殷邁入30歲階段，跟過去手肘多少傷痛史有些影響，尤其是他曾經動過「手肘韌帶置換手術」，雖然已經過了10年，但他說：「長期擔任投手，多少韌帶都會有受傷狀況，我現在是醫生認為不需要動手術的階段。」

不過他有了跟一朗同隊的機會，不管是重量訓練、身體柔軟度等，還是治療狀況，殷仔都仔細研究前輩的訓練方式。

對於自己目前狀況，他說：「我的肩膀、手肘都稍微輕鬆了許多，現在要找尋什麼對身體最好的方式訓練。」

馬林魚隊現在正在重建，陳偉殷也被衝擊，就算好投也未必能奪勝，不過一朗這樣的老經驗球員反而不多，讓球隊也面臨嚴峻的考驗。

他說：「一朗在大聯盟球員都是以力量為主的型態當中，算是很獨特的，能打這麼久的球員幾乎是沒有，說實話，像一朗這樣44歲還能打能守的球員有嗎？」

殷仔說：「過去的讓它過去，現在什麼對自己最好，最重要就去做，自己該做的事要更集中精神去做，現在眼前每一場比賽都很重要，盡量幫球隊贏球。」

 

關鍵字陳偉殷鈴木一朗台灣日本mlb
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