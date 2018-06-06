MLB／陳偉殷談一朗　「你有看過44歲這樣跑的人嗎」

台灣旅美左投陳偉殷今（6）日接受日本媒體《Full Count》專訪，提到前輩鈴木一朗轉隊，並且擔任水手隊GM特助，殷仔說：「我能跟一朗前輩一起同隊這2年，感覺到很幸福。」

在一朗面前，殷仔就像是個棒球少年，他說：「你看一朗他44歲的體態，動作，真的讓人不敢置信，他對棒球的態度，也讓我學到很多。」

陳偉殷自2012年跟金鶯隊簽約後，就此開啟大聯盟生涯，他在金鶯4年拿下46勝32敗，防禦率3.72。

不過轉隊到馬林魚後，殷仔簽下5年8000萬美元的超大合約，尤其是他在2016年開始受傷，這幾年38場出賽，8勝9敗，防禦率4.95。



陳偉殷邁入30歲階段，跟過去手肘多少傷痛史有些影響，尤其是他曾經動過「手肘韌帶置換手術」，雖然已經過了10年，但他說：「長期擔任投手，多少韌帶都會有受傷狀況，我現在是醫生認為不需要動手術的階段。」