元祖少奶被爆為嫁豪門甩未婚夫　態度強勢連爸也敢吼

「元祖少奶奶」安晨妤日前被爆出與兒子的羽球教練周義家搞曖昧，她事後PO出夫妻倆與教練的合照打臉外界，並稱偷吃指控是烏龍報導，不過今（6）日又傳出她異性緣極佳，先後與多名男性有感情牽扯，以及作風強勢的她，不僅對員工、廠商態度強硬，連老公和爸爸也不敢違背她的意見。

據《鏡週刊》報導，安晨妤除了被爆偷吃兒子羽球教練，還傳出與賓士男Kevin過從甚密，她被爆料與Kevin去台中出差還中途脫隊，直到隔天兩人才返回台北。此外，安晨妤被指為了嫁給元祖少東張劭緯而拋棄交往5年、已論及婚嫁的的前未婚夫Dennis，兩人攤牌時Dennis還大罵她：「妳這個見錢眼開的女人！」



▲安晨妤（中）曾PO出老公（左一）和羽球教練的合照。（圖／翻攝自臉書，2018.06.06）

安晨妤在工作上也展現強勢作風，她曾使眼色給老公示意對方閉嘴，安晨妤的父親也在她公司上班，就曾有人目擊她在公司對著自己的爸爸大聲咆哮。對此，安晨妤解釋與賓士男Kevin只是同事，也否認為嫁豪門而甩掉前未婚夫，澄清兩人因個性不合分手，3年後才決定嫁給現任老公。



▲安晨妤PO出與老公出國遊玩的照片。（圖／翻攝安晨妤臉書, 2018.06.06）

她近日和老公帶著一雙兒女赴美國度假，今日開心在臉書PO出和老公的閃照，表示「家人一直是我最大的避風港」，更要爆料者聽她的新歌，認為「連環爆八點檔大家都好膩」，也對於自己八卦造成社會資源的浪費感到抱歉。



▲安晨妤臉書全文。（圖／翻攝安晨妤臉書, 2018.06.06）