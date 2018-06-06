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地方萬花筒》影／田中鎮戶政事務所　鼓勵鎮民「緊產子」

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/06 14:48
▲田中鎮戶政事務所準備66組金鏟子送新婚或久婚不孕的夫妻，全部都經過乾德宮註生娘娘加持過，相當的有「神助」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）
▲田中鎮戶政事務所準備66組金鏟子送新婚或久婚不孕的夫妻，全部都經過乾德宮註生娘娘加持過，相當的有「神助」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

鼓勵民眾努力增「產」，彰化縣田中鎮戶政事務所為鼓勵新婚夫妻早生貴子，6日起提供金鏟子禮盒共66組予符合資格民眾免費索取，戶政事務所主任葉仁進準備了66組的金鏟子送至田中鎮乾德宮請註生娘娘加持，鼓勵鎮民「緊產子」，葉仁進說，小金鏟子限量只有 66 組，送完為止。


▲田中鎮戶政事務所準備66組金鏟子送新婚或久婚不孕的夫妻，全部都經過乾德宮註生娘娘加持過，相當的有「神助」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

田中鎮因郵遞區號「520」諧音「我愛你」，以打造幸福鄉鎮為目標，戶政事務所也努力打造幸福氛圍，去年4月首度推出註生娘娘加持的「金鏟子」送給結婚新人，不到一個月的時間就被索一空。


▲田中鎮戶政事務所準備66組金鏟子送新婚或久婚不孕的夫妻，全部都經過乾德宮註生娘娘加持過，相當的有「神助」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

為了關懷已結婚尚未生育子女的鎮民，並且展現田中鎮戶政事務所在為民服務工作的創意與用心，在6月6日用66組金鏟子讓不孕夫妻66大順，順利助好孕：葉仁進在6日11時許，特別攜帶「發送66組金鏟子登記簿」及若干供品及承辦人前往乾德宮上香，祈求註生娘娘庇佑新婚夫妻，或想要生兒育女的民眾能順利弄璋、弄瓦（得子、得女），成功增產報國。


▲田中鎮戶政事務所準備66組金鏟子送新婚或久婚不孕的夫妻，全部都經過乾德宮註生娘娘加持過，相當的有「神助」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

葉仁進表示，鑑於國內結婚的年輕族群越來越少，願意多生小孩的更少，導致少子化日益嚴眾，為了鼓勵新人們在結婚後能夠「早生貴子」，因此參考民間習俗，委託創意製作一把長16.5公分、金光閃閃的特製「金鏟子」，象徵「緊產子」的意含。


▲田中鎮戶政事務所準備66組金鏟子送新婚或久婚不孕的夫妻，全部都經過乾德宮註生娘娘加持過，相當的有「神助」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

葉仁進說，金鏟子取其字諧音「緊產子」（台語快生子之意）：民間習俗傳說，把開工動土用過的金鏟子放在床底下，就能順利生下小孩。相傳金鏟子如果正面朝上可生兒子，如果背面朝上，則是生女兒。


▲田中鎮戶政事務所準備66組金鏟子送新婚或久婚不孕的夫妻，全部都經過乾德宮註生娘娘加持過，相當的有「神助」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

30 歲從事房仲業的林家禾和太太也一起的乾德宮拜拜，祈求註生娘娘幫他們能夠再懷身孕，他們也到戶政事務所索取金鏟子禮盒，葉仁進也慷慨的贈送他們一組，鼓勵他們努力「做人」，增產報國化解國安危機。


▲田中鎮戶政事務所準備66組金鏟子送新婚或久婚不孕的夫妻，全部都經過乾德宮註生娘娘加持過，相當的有「神助」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.06）

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