破除鼻胃管迷思　胃造瘻可納入選擇

林姓患者（男、55歲）11年前藉健檢發現腫瘤，確診罹患鼻咽癌三期，追蹤情況良好。但多年前的放射治療造成吞嚥困難的後遺症，進食過程中不斷嗆到，反覆感染、發燒再發展成肺炎。隨著進食量愈來愈少，173公分的身高的他，體重從罹病前的90幾公斤，掉到最瘦只剩下48多公斤。主動找上蔡松茂醫師做胃造瘻手術。

當病人吞嚥困難，透過鼻胃管提供必要營養是普遍的醫療措施，但針對灌食達六個月以上的病人，臺中慈濟醫院肝膽腸胃科蔡松茂醫師建議，將胃造瘻納入另一種選擇，以提升病人生活品質，降低併發症產生。

術後，林男自己動手灌食，「既方便又乾淨」，他建議跟他有一樣困擾的病友盡早做胃造瘻手術，不要非等到營養沒吸收，連肺都壞了才想要做，萬一肺部受損只剩百分之七十的功能，那就得不償失了。

▲林男做胃造瘻手術後，可自己動手灌食，他建議跟他有一樣困擾的病友儘早做胃造簍手術。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.6）

肝膽腸胃科蔡松茂醫師指出，內視鏡胃造瘻手術，在輕度鎮靜下無痛執行，一體成形的管子，分為零點六公分到零點八公分的管徑，大一點的可以灌蔬菜汁或稀的粥、精力湯。他表示，「經皮內視鏡胃造口(Percutaneous endoscopic gastrostomy;PEG)」是國人所稱的「胃造瘻」，歐美國家於1980年開始推展，藉由內視鏡協助下作腹部定位及胃造瘻管置入，大部分病人僅需皮膚的局部麻醉且傷口僅有約一到一點五公分左右，大幅減少外科手術胃造口的麻醉及手術風險。

另一位91歲的張奶奶，兩年半前中風，灌食靠鼻胃管伸入鼻子進到胃部，愛美的奶奶看著鏡中的鼻胃管，常自言自語「鼻子怎麼變那麼長，像大象？」；無法適應異物感的她屢屢自拔管路，重穿過程十分難受，奶奶激動的想要掙脫、扯掉管子，雙手被綁起來約束，結果是反覆插管加上每月例行換管，造成喉嚨感染引發咳嗽，甚至發燒、肺炎，一年多達2、3次。經半小時完成內視鏡胃造瘻手術，如今造口放在衣服下面，天天笑口常開，恢復中風前的神采。

蔡醫師補充說明，有些病人不適合內科胃造瘻口，包括：胃腹曾做過手術，結構有改變或是胃附近的腸子沾黏，還有食道、咽喉腫瘤太大堵住通道，透過內視鏡有難度或有腹水等情形，由相輔相成的外科團隊接手。