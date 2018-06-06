NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈日喝4次嗎啡嘔吐　傅達仁嘆折騰死經營權未報　天然氣之神遭罰上百萬8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

破除鼻胃管迷思　胃造瘻可納入選擇

記者黃玿琮／台中報導2018/06/06 15:40
▲肝膽腸胃科醫師蔡松茂檢查胃造瘻管裝置情形。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.6）
▲肝膽腸胃科醫師蔡松茂檢查胃造瘻管裝置情形。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.6）

當病人吞嚥困難，透過鼻胃管提供必要營養是普遍的醫療措施，但針對灌食達六個月以上的病人，臺中慈濟醫院肝膽腸胃科蔡松茂醫師建議，將胃造瘻納入另一種選擇，以提升病人生活品質，降低併發症產生。

林姓患者（男、55歲）11年前藉健檢發現腫瘤，確診罹患鼻咽癌三期，追蹤情況良好。但多年前的放射治療造成吞嚥困難的後遺症，進食過程中不斷嗆到，反覆感染、發燒再發展成肺炎。隨著進食量愈來愈少，173公分的身高的他，體重從罹病前的90幾公斤，掉到最瘦只剩下48多公斤。主動找上蔡松茂醫師做胃造瘻手術。

術後，林男自己動手灌食，「既方便又乾淨」，他建議跟他有一樣困擾的病友盡早做胃造瘻手術，不要非等到營養沒吸收，連肺都壞了才想要做，萬一肺部受損只剩百分之七十的功能，那就得不償失了。

▲林男做胃造瘻手術後，可自己動手灌食，他建議跟他有一樣困擾的病友儘早做胃造簍手術。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.6）

肝膽腸胃科蔡松茂醫師指出，內視鏡胃造瘻手術，在輕度鎮靜下無痛執行，一體成形的管子，分為零點六公分到零點八公分的管徑，大一點的可以灌蔬菜汁或稀的粥、精力湯。他表示，「經皮內視鏡胃造口(Percutaneous endoscopic gastrostomy;PEG)」是國人所稱的「胃造瘻」，歐美國家於1980年開始推展，藉由內視鏡協助下作腹部定位及胃造瘻管置入，大部分病人僅需皮膚的局部麻醉且傷口僅有約一到一點五公分左右，大幅減少外科手術胃造口的麻醉及手術風險。

另一位91歲的張奶奶，兩年半前中風，灌食靠鼻胃管伸入鼻子進到胃部，愛美的奶奶看著鏡中的鼻胃管，常自言自語「鼻子怎麼變那麼長，像大象？」；無法適應異物感的她屢屢自拔管路，重穿過程十分難受，奶奶激動的想要掙脫、扯掉管子，雙手被綁起來約束，結果是反覆插管加上每月例行換管，造成喉嚨感染引發咳嗽，甚至發燒、肺炎，一年多達2、3次。經半小時完成內視鏡胃造瘻手術，如今造口放在衣服下面，天天笑口常開，恢復中風前的神采。

蔡醫師補充說明，有些病人不適合內科胃造瘻口，包括：胃腹曾做過手術，結構有改變或是胃附近的腸子沾黏，還有食道、咽喉腫瘤太大堵住通道，透過內視鏡有難度或有腹水等情形，由相輔相成的外科團隊接手。

關鍵字台中慈濟醫院肝膽腸胃科胃造瘻鼻胃管
車禍玻璃碎滿地　暖警烈日車陣掃街雲林農田水利會慶祝水利節

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan