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少棒／第5局上演大逆轉　中正勇奪隊史第4冠

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/06 17:29
▲中正國小獲得冠軍。（圖／學生棒聯提供）
▲中正國小獲得冠軍。（圖／學生棒聯提供）

國小棒球運動聯賽軟式組在今(6)日進行決賽，賽前不被看好的「大黑馬」龍安國小，開賽跌破外界眼鏡的一路取得領先；不過陣中擁有多位國手的中正國小，在第5局展現了他們可怕的團隊進攻火力，在該局一口氣打進5分、瞬間逆轉比數，最終就以5:2獲勝，拿下隊史第4座冠軍。

首局龍安在兩出局後出乎意料地展開攻勢，簡丞均敲出二壘安打後，趙健安獲得保送，接著尤允礽適時掃出帶有2分打點的二壘安打，幫助球隊先馳得點、取得2:0的領先。

而在隊友給予火力支援後，龍安先發投手宋昇樺也越投越穩，前4局強力的壓制住了火力凶猛的中正打線，沒有讓對手越雷池一步。不過在5局下，他對該局首位打者陳韻丞投出了保送，龍安教練團決定換投，也讓中正吹起了反攻的號角。

龍安第2任投手趙健安上來後，捕手黃堉紘發生傳球失誤、加上投手暴投，讓跑者一路奔上三壘，接著陳柏儒敲安、幫助球隊追回1分；之後林劭倫獲得保送，林劭威強迫取分成功，中正此時成功將分數給扳平。

而在此之後，中正打線也完全醒了過來，林德昱和許翔鈞歐敲出安打，讓中正單局狂灌5分、一舉逆轉了比數，龍安下一個半局反撲無力最終就以3分之差敗下陣來。

賽後中正總教練顏盟展表示，剛開賽時球隊有點放不開，加上對方外野手的守備很棒，連續幾個紮實的球都被接殺，也讓他們一開始打得比較掙扎。不過小選手們沒有放棄，加上己方運氣更好，所以才能逆轉取勝。

中正這一次聯賽幾乎收下大部分的獎項，打擊獎第1名由許翔鈞拿下，投手獎則頒給得到3勝的陳善宇，而攻守俱佳的林劭威則獲選為賽會MVP。

賽後陳善宇表示，今年他覺得自己投球表現進步很多，尤其是在放球點方面，在經過教練指到後改善不少。陳善宇小5時才140幾公分，但今年長高到175公分，高大的身材也讓他在對付打者時更為有利，而他認為獲得投手獎是對自己最大的肯定。

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