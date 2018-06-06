少棒／第5局上演大逆轉　中正勇奪隊史第4冠

國小棒球運動聯賽軟式組在今(6)日進行決賽，賽前不被看好的「大黑馬」龍安國小，開賽跌破外界眼鏡的一路取得領先；不過陣中擁有多位國手的中正國小，在第5局展現了他們可怕的團隊進攻火力，在該局一口氣打進5分、瞬間逆轉比數，最終就以5:2獲勝，拿下隊史第4座冠軍。

首局龍安在兩出局後出乎意料地展開攻勢，簡丞均敲出二壘安打後，趙健安獲得保送，接著尤允礽適時掃出帶有2分打點的二壘安打，幫助球隊先馳得點、取得2:0的領先。

而在隊友給予火力支援後，龍安先發投手宋昇樺也越投越穩，前4局強力的壓制住了火力凶猛的中正打線，沒有讓對手越雷池一步。不過在5局下，他對該局首位打者陳韻丞投出了保送，龍安教練團決定換投，也讓中正吹起了反攻的號角。