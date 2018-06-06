少棒／隊史首冠只差一步　龍安教頭：明年再來

雖然在冠軍戰功虧一簣、敗給實力堅強的中正國小，無緣拿下隊史首冠，但來自桃園市的龍安國小今(6)日的表現無疑已經獲得外界的肯定。賽後總教練陳晉銘勉勵選手，「雖然沒能一步登天，但留著遺憾明年再來。」
龍安國小從3年前在鄧新翰、力良順等年輕教練的帶領下，球隊實力一年比一年更好，今年更是在不被看好的情況下殺進到國小棒球運動聯賽軟式組決賽，並且在前4局都取得領先，直到在先發投手宋昇樺氣力放盡，才被對手單局打下5分逆轉。
談到當時的調度，鄧新翰表示因為宋昇樺在禮拜日才對「衛冕軍」講美投了90球，這種疲勞在短時間內可能無法迅速恢復，因此今天投到第5局時，雖然他只用60球，但還是決定在他投出保送後換投。
面對冠軍賽電視直播的高張力，就連經驗豐富的中正國小都坦言選手剛上場時有點緊張，但龍安今天一開賽反而士氣高昂，連續幾支安打讓現場加油團氣氛嗨到最高點。對此，鄧新翰說自己賽前將球員們帶到外野信心喊話，這些球員是他上任後第一批從4年級帶到畢業的選手，因此彼此之間的連結很強，他告訴選手大家一起努力打好這一場比賽，然後堅持到最後一顆球，成績是其次。
而此役龍安的選手們也的確將國小生涯所學完全發揮出來，透過昨天研究錄像掌握中正打者球的落點，他們在一開始利用守備佈下天羅地網；打擊上也提前準備、確實去擊中球，而不是揮大棒。雖然結局並不完美，但就如教練團所說，已經用盡全力。
鄧新翰最後感性的表示，感謝這一批球員的努力，讓他今年的夏天變得特別不一樣。而龍安因為已經打進8強，明年將會可保送進全國賽，而他們5年級的球員實力也相當不錯，包括今年就已經扛下第3棒的簡丞均，因此並不擔心銜接問題。