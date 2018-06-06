少棒／隊史首冠只差一步　龍安教頭：明年再來

雖然在冠軍戰功虧一簣、敗給實力堅強的中正國小，無緣拿下隊史首冠，但來自桃園市的龍安國小今(6)日的表現無疑已經獲得外界的肯定。賽後總教練陳晉銘勉勵選手，「雖然沒能一步登天，但留著遺憾明年再來。」

龍安國小從3年前在鄧新翰、力良順等年輕教練的帶領下，球隊實力一年比一年更好，今年更是在不被看好的情況下殺進到國小棒球運動聯賽軟式組決賽，並且在前4局都取得領先，直到在先發投手宋昇樺氣力放盡，才被對手單局打下5分逆轉。

談到當時的調度，鄧新翰表示因為宋昇樺在禮拜日才對「衛冕軍」講美投了90球，這種疲勞在短時間內可能無法迅速恢復，因此今天投到第5局時，雖然他只用60球，但還是決定在他投出保送後換投。